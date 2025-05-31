Сырский в печали: Русские перешли в наступление на Запорожском направлении

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Главком ВСУ Александр Сырский провел совещание, на котором заявил, что ВС РФ на Запорожском направлении усилил давление и проводят «активные наступательные действия».

При этом он пожаловался, что российская армия значительно превосходит украинскую в применении дронов на оптоволокне, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«Ранее противник заявлял, что РФ начала летнюю кампанию, в рамках которой планируется несколько наступательных операций, – комментирует слова Сырского эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. – Сейчас ВС РФ наступают на большинстве участков фронта, освобождая стабильно 1-3 населенных пункта и до 15 квадратных километров в сутки. Активность на многих участках позволяет растаскивать резервы ВСУ и облегчает поиск слабостей в построение противника, чтобы нащупать точку потенциального прорыва, как это недавно произошло на Константиновском направлении».

Тг-канал военно-аналитического проекта «Рыбарь» тоже указывает на российские успехи на Запорожском участке фронта.

«Приоритетной целью для российских войск на Запорожском направлении является взятие Орехова, который выступает в роли основного логистического узла и укрепрайона противника на участке. При этом продвижение ВС РФ в районе Щербаков и Малой Токмачки уже сейчас ставит под угрозу стабильность всей группировки ВСУ в этом секторе», – пишет Рыбарь».

Немецкая газета «Бильд» сокрушается, что с 23 мая ВС РФ заняли 18 населенных пунктов – почти 200 квадратных километров. Отмечается, что наиболее активно русские продвигаются в Донбассе, Сумской и Харьковской областях.