«Страшному» Трампу удалось запугать и унизить только близких союзников США

Максим Столяров.  
07.08.2025 16:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 354
 
Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, США, Украина


Санкций Трампа больше всего боятся ближайшие союзники США, а остальной мир отворачивается от зазнавшегося Вашингтона.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Видно, что Трампу не очень нравится, в каком контексте развивается глобальная геополитика – в контексте его угроз санкциями. Потихонечку мир приходит к тому, что санкций США больше всего боятся его союзники, и они же больше всего огребают.

Это НАТО соглашается на всё, что говорит Трамп, включая повышение военных расходов, и на пошлины, воспринимая это как божью росу, и лебезя перед президентом США», – отметил Коц.

«Потихонечку, со скрипом и скрежетом, старый мир уступает дорогу новому, это только начало. Под США по инерции прогибаются их новые союзники, а планета смотрит за этими пионерами, которые показали средний палец.

Все смотрят на Индию и Китай: а вдруг у них получится, а чем мы хуже, может и нам не обязательно жить под диктатом США», – добавил он.

