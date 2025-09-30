Советник Трампа: Наша задача – расколоть Китай и Россию

Игорь Шкапа.  
30.09.2025 08:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 429
 
Дзен, Китай, Политика, Россия, США


Россия и Китай стали союзниками из-за некомпетентности лидеров Евросоюза и США.

Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Левый берег» заявил советник Дональда Трампа, глава американского Совета по национальной политике Боб Макьюэн.

«Ричард Никсон в свое время вбил клин между Китаем и Россией. И с тех пор эти две страны начали соперничать — кто лучше сможет договориться с Западом. И это создало между ними конкуренцию. Только за последние три с половиной года эти двое снова начали действовать совместно из-за некомпетентности руководства Европы и Америки по отношению к Украине», – сказал Макьюэн.

Он уверяет, что между Москвой и Пекином якобы существует давняя неприязнь из-за земель, которые в позапрошлом веке отошли к России.

«Но последние три года они действительно сотрудничают лучше, чем в последние тридцать. И ответственность Дональда Трампа – расколоть их. Обратите внимание: он не заключил торговое соглашение с Китаем — то, что было бы ощутимо. С другими странами — Европой и т.п. — он ведет себя решительнее. Но он задает вопрос: «На чем ты стоишь?». Если и дальше будешь поддерживать Россию, мы с этим не согласимся», – говорит советник Трампа.

Он пафосно заявляет, что США нуждаются во всех этих странах меньше, чем они в Америке, а Трамп якобы «играет ими как профессионал».

