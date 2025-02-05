Россия готовится взять в клещи крупный укрепрайон ВСУ

Вадим Москаленко.  
05.02.2025 18:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


С освобождением Купянска будет перерезан крупнейший логистический узел ВСУ, что облегчит продвижение на других направлениях.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С освобождением Купянска будет перерезан крупнейший логистический узел ВСУ, что облегчит продвижение на других...

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Ведущий поинтересовался, каких изменений можно ожидать на поле боя в ближайшие месяцы.

«Я анализирую, что будет. У России два варианта – или пойти на Изюм, Шевченково, Харьков. Это важное стратегическое направление. Или на юг, на Купянск.

Я считаю, что дальнейшее движение противника будет на юг, на Купянск, чтобы перерезать логистику. Ведь Купянск – крупный железнодорожный узел. Логика противника понятна – перерезание всей логистики», – сказал Старков.

Эксперт подчеркнул, что это даст возможность армии России начать брать в окружение крупные города Донбасса Славянск и Краматорск.

«Если у них это получится, то они пойдут уже на Изюм, и дальше на юг, на Славянско-Краматорскую агломерацию. И возьмут в клещи третий стратегический укрепрайон», – подытожил он.

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