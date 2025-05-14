Россия готовится выставить на обмен Днепропетровскую область – украинский эксперт
Российские войска прорываются к границе с Днепропетровской областью, чтобы выставить ультиматум на переговорах – или расширение боевых действий, или вывод ВСУ из остатков Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Об этом в эфире телеканала «ДнепрТВ» заявил украинский военный эксперт, бывший функционер бандеровской партии «Свобода» Дмитрий Снегирёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ситуация сложная, давайте называть вещи своими именами. Оккупанты, к сожалению, имеют тактические преимущества. Более того, под прикрытием риторики относительно возможностей мирных переговоров Российская Федерация, на мой взгляд, будет усиливать давление, соответственно, и на Новопавловском, и Покровском направлении. Стратегическая задача оккупантов – это выход непосредственно на административные границы Днепропетровской области.
Именно этот возможный сценарий развития событий, по мнению россиян, повысит их субъектность или переговорные позиции во время фактического ультиматума и украинской, и американской стороне. В случае нежелательного для Силы обороны Украины развития событий, а именно продвижения к админграницам Днепропетровской области, во время переговорного процесса россияне фактически поставят ультиматум – или Силы обороны Украины соглашаются на вывод подразделений из контролируемых районов Донецкой, Луганской, Запорожских, Херсонской областей, или российская армия масштабирует театр боевых действий за счет новых территорий.
Это Днепропетровская область и Сумская, где они пытаются улучшить тактическое положение. В нашем случае сконцентрируем внимание на Днепропетровской области. То, что происходит на Новопавловском направлении, расстояние до админграницы с Днепропетровской областью – это, в лучшем случае, несколько километров. То есть ситуация достаточно проблемная для Сил обороны Украины», – заявил Снегирев.
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