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Российские войска прорываются к границе с Днепропетровской областью, чтобы выставить ультиматум на переговорах – или расширение боевых действий, или вывод ВСУ из остатков Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом в эфире телеканала «ДнепрТВ» заявил украинский военный эксперт, бывший функционер бандеровской партии «Свобода» Дмитрий Снегирёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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