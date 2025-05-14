Прибалтийские лидеры ведут свои народы на гарантированный убой – Сивков

Прибалты могут устроить морскую блокаду России, чтобы попытаться спровоцировать войну между НАТО и РФ.

Об этом на канале эстонского кинодокументалиста Олега Беседина заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самый неблагоприятный вариант развития на Балтике может выглядеть так. По инициативе прибалтийских держав и Финляндии блокируется выход морского пути между Калининградом и Ленинградской областью, между Кронштадтом. И тогда России ничего другого не остается, кроме как решать задачу деблокады.

Если решается задача деблокады, то согласно международному праву, блокада такого региона со стороны третьих стран является актом военной агрессии против России. И в соответствии с этим Россия имеет право применить силу для деблокады своего региона.

Наверное, все слышали про Сувалкинский коридор. Но я не думаю, что это интересное направление, поскольку он сухопутный. Надо обеспечить движение машин по этому коридору. Это удар по приморскому направлению, вдоль побережья, который позволит в этих условиях создать защищенную приморскую коммуникацию», – сказал Сивков.