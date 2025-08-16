После Аляски Россия возобновила беспилотные атаки по Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В течение нескольких дней, предшествующих переговорам на Аляске, Россия воздерживалась от массированных ударов по украинским тылам.

В эту же ночь десятки российских дронов пошли в атаку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Командование Воздушных сил ВСУ информирует, что ночью ВС РФ выпустили баллистическую ракету и 82 ударных беспилотников.

Утверждается, что были атакованы еще подконтрольная Украине часть Донбасса, Сумская, Черниговская и Днепропетровска области.

«Зафиксировано попадание ракет и 24 БпЛА на 12 локациях», – признают ВС ВСУ.

Пока точных данных по результатам прилетов нет. Гауляйтер Днепропетровской области Сергей Лысак скупо сообщил, что Синельниковском районе «произошли пожары на территории сельскохозяйственных предприятий».

Стоит обратить внимание, что пока пуски фиксировались по регионам, примыкающим к линии фронта, а не глубоким тылам.