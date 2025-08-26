Чтобы ускорить переговорный процесс по Украине со стороны России, США должны дать Киеву дальнобойное оружие и снять ограничения на его применение.

Об этом на канале «Fox News» заявил генерал армии США в отставке Джек Кин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Кина, удары вглубь России – это часть «мирного процесса» и давления со стороны США.

«Похоже, они пытаются сорвать эту встречу и делают то, что мы уже видели раньше, а именно затягивают переговоры под предлогом обсуждения. Вот в каком мы сейчас положении. Должно быть команде Трампа здесь не очень приятно иметь с этим дело. Надеюсь они обсуждают это в частном порядке, а мы получаем публичные заявления и возможно есть какой-то прогресс.