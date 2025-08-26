Пора дать Украине дальнобойное оружие и разрешить бить по России для «достижения мира», – генерал ВС США
Чтобы ускорить переговорный процесс по Украине со стороны России, США должны дать Киеву дальнобойное оружие и снять ограничения на его применение.
Об этом на канале «Fox News» заявил генерал армии США в отставке Джек Кин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
По мнению Кина, удары вглубь России – это часть «мирного процесса» и давления со стороны США.
«Похоже, они пытаются сорвать эту встречу и делают то, что мы уже видели раньше, а именно затягивают переговоры под предлогом обсуждения. Вот в каком мы сейчас положении. Должно быть команде Трампа здесь не очень приятно иметь с этим дело. Надеюсь они обсуждают это в частном порядке, а мы получаем публичные заявления и возможно есть какой-то прогресс.
Но я верю, что администрация Трампа разрабатывает план, как надавить на русских жесткие тарифы и санкции, о которых вы подробно говорили, а также предоставить Украине возможность атаковать Россию и дать им оружие для этого, а потом сказать русским, что мы не только сделаем это, но и обеспечим украинцев всем необходимым оружием, чтобы они могли остановить ваше наступление, которое происходит прямо сейчас, и контратаковать. Я думаю, мы должны учитывать, что это часть мирного процесса. Нам нужны рычаги воздействия, и возможно мы находимся на том этапе, когда пора их использовать», – заявил Кин.
