Пора дать Украине дальнобойное оружие и разрешить бить по России для «достижения мира», – генерал ВС США

Анатолий Лапин.  
26.08.2025 14:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 409
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, США, Украина


Чтобы ускорить переговорный процесс по Украине со стороны России, США должны дать Киеву дальнобойное оружие и снять ограничения на его применение.

Об этом на канале «Fox News» заявил генерал армии США в отставке Джек Кин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы ускорить переговорный процесс по Украине со стороны России, США должны дать Киеву дальнобойное...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По мнению Кина, удары вглубь России – это часть «мирного процесса» и давления со стороны США.

«Похоже, они пытаются сорвать эту встречу и делают то, что мы уже видели раньше, а именно затягивают переговоры под предлогом обсуждения. Вот в каком мы сейчас положении. Должно быть команде Трампа здесь не очень приятно иметь с этим дело. Надеюсь они обсуждают это в частном порядке, а мы получаем публичные заявления и возможно есть какой-то прогресс.

Но я верю, что администрация Трампа разрабатывает план, как надавить на русских жесткие тарифы и санкции, о которых вы подробно говорили, а также предоставить Украине возможность атаковать Россию и дать им оружие для этого, а потом сказать русским, что мы не только сделаем это, но и обеспечим украинцев всем необходимым оружием, чтобы они могли остановить ваше наступление, которое происходит прямо сейчас, и контратаковать. Я думаю, мы должны учитывать, что это часть мирного процесса. Нам нужны рычаги воздействия, и возможно мы находимся на том этапе, когда пора их использовать», – заявил Кин.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить