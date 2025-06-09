Пашинян по примеру Зеленского начал войну с церковью
Ереван продолжает двигаться в сторону Запада фактически, становясь вместо Тбилиси форпостом англосаксов на Южном Кавказе. При этом повторяется украинский сценарий преследования церкви, которая мешает геополитической переориентации и «тюркской интеграции».
Очевидно, что кампания против Армянской апостольской церкви (ААЦ) направлена на то, чтобы разрушить национальную идентичность и пойти на союз с Турцией и «тюркским миром», забыв про геноцид, потерю Карабаха и собственные интересы. Важным в этой кампании является и то, что ААЦ сохраняет дружеские отношения с РПЦ и выступает за сохранение тёплых отношений с Россией и русским народом.
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Причём атаку на иерархов ААЦ начал лично Никол Пашинян, обвинив в социальных сетях каталикоса Гарегина II в нарушении обета безбрачия и после этого потребовал от Первопрестольного Святого Эчмиадзина отреагировать на сей факт, призвав к смене руководства церкви. Он пошёл дальше и стал уже открыто дискредитировать ААЦ, сравнив церкви с захламленным чуланом.
Дело в том, что после уничтожения Арцаха тысячи беженцев нашли приют в местных церквях, что вызывает не просто брезгливость, но и негодование со стороны властей. Не секрет, что Пашинян ненавидит выходцев из НКР, а ААЦ оказалась единственным институтом, поддержавшим соотечественников.
В ответ на такие нападки Верховный Духовный совет Эчмиадзина выступил с заявлением, назвав происходящее ударом по армянской государственности, что является констатацией факта, проводимой с 2018-го года политики.
«Ненавистническое по отношению к Церкви поведение главы правительства и инициированные им процессы, направленные против национальных ценностей и Церкви, чреваты разрушительными последствиями и представляют угрозу армянской государственности, единству и целостности нашего народа — на родине и в диаспоре», – указывается в тексте.
Более того, иерархи ААЦ нашли полное совпадение установок начавшейся информационной кампании с антиармянскими нарративами, распространяемыми «азербайджанской пропагандистской машиной». И фактически это означает уже открытый конфликт между ААЦ и властями РА.
Ситуацию для «ПолитНавигатора» прокомментировал координатор Антинацистского фронта Армении Айк Айвазян, подчеркнув, что эта антицерковная деятельность является частью войны Запада против России.
«Главная цель этих процессов – смена Католикоса. Думаю, что будет неправильно рассматривать кампанию против Католикоса и епископов церкви, как чисто внутриполитическое либо внутриармянское событие.
Фронт войны между Россией и Западом во главе с США очень широк и проявления этой войны различного вида и масштаба, которые так или иначе связаны с Россией мы видим на всем постсоветском пространстве. Дело в том, что брат сегодняшнего Католикоса всех армян является главой Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ. Через него во многом сохраняются духовные и культурные связи с Россией.
Смена Католикоса даст возможность ослабить их, ослабить участие армян из России в судьбе Армении. Сегодняшний Католикос Гарегин второй сохраняет баланс между Западом и Россией, но одновременно мешает деструктивным процессам развиваться в нужном Западу темпе», – отмечает общественный деятель.
Интересно, что одновременно с данной атакой на ААЦ Пашинян заявил, что готов переписать Конституцию, если Конституционный суд не поддержит мирное соглашение с Азербайджаном. По мнению нашего собеседника, эти действия согласованы с ЕС.
«Что касается заявлений Пашиняна о смене Конституции, то и здесь не чему удивляться. Запад и здесь показывает свое лицо во всей красе. У Пашиняна есть карт-бланш от Запада делать все что угодно, как угодно, нарушать все что можно нарушать и на это Запад будет закрывать глаза», – добавляет эксперт.
Примечательно, что в тот же момент, когда в Баку начали наращивание сотрудничества с НАТО, Ереван проводит консультации с Великобританией по реформированию своей армии. Таким образом «тюркский мир» демонстрирует единство помыслов и действий?
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