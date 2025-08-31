Ответом на убийство во Львове будет изгнание оставшихся русских с Украины – подельник Парубия

31.08.2025 12:40
Ответом на ликвидацию нациста Андрея Парубия должен стать новый виток репрессий против русскоязычных на Украине. Всем несогласным лучше выехать за границу.

Об этом в эфире киевского радио «НВ» заявил подельник Парубия экс-вице-спикер Верховной рады Руслан Кошулинский, ныне воюющий против России в рядах ВСУ.

«Мы снова должны говорить о том, что московиты – это враги. Вспомните лозунг наших предшественников. Лозунг, который максимально продвигал  Андрей Парубий. «Геть от Москвы!». Этот лозунг должен сегодня быть трансформирован в Украине. «Долой Москву из Украины!». Все московское должно быть изгнано, начиная от языка, заканчивая культурой, книгами, чем угодно. Оно должно быть задвинуто, выброшено и забыто. Оно должно быть признано враждебным. Это должно быть на общественном уровне, как аксиома», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Всем несогласным нацист предлагает покинуть Украину.

«Кто хочет, кому это не нравится, тот должен уехать прочь из Украины. Кто плачется по Достоевскому Пушкину, езжайте туда, куда вам до нужды», – сказал Кошулинский.

Он считает, что репрессии должны быть узаконены Верховной радой.

 «Должна быть злость общества. Эта злость должна вылиться в законотворческую деятельность Верховной Рады и неприятие украинским обществом всего Московского», – требует нацист.

