От майского перемирия выиграет только Россия – офицер ВСУ
У ВСУ недостаточно резервов, чтобы воспользоваться объявленным Владимиром Путиным майским перемирием.
Об этом на канале «UkrLife» заявил офицер ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Перемирие для нас может быть полезно только в том случае, если мы понимаем, что у нас есть те резервы, которые мы за это время сможем достаточно быстро и, самое главное, правильно интегрировать в боевые бригады. Тогда временное перемирие – это важно, если за это время мы сможем получить неважно какого производства оружие, которое в принципе будет доставлено на линию фронта», – сказал офицер.
Кроме того, он считает, что это время нужно использовать для создания нескольких линий обороны.
«Если мы готовы к этому финансово, если мы готовы к этому запасами своими, если у нас есть определенные договоренности с партнерами об очередной помощи, если у нас на выходе есть достаточно много своего, тогда временное перемирие будет играть в две стороны, и не сильно отразится на нашей позиции», – считает Прошинский.
Он пожаловался, что Россия при этом имеет достаточно ресурсов для укрепления своих войск.
«Если же у нас этого ничего нет, орки всегда это делали, делают и будут делать. Они будут скапливать новые силы, перебрасывать, менять местами, будут готовиться для определенных ударов.
Также для нас проблемой будет остановка огня. Я до сих пор и не понимаю, как этот переговорный процесс может закончиться в нашу пользу. То есть, когда я слышу хотелки Путина и его окружения, я понимаю, что это неприемлемо. Ну, не приемлют это ни люди, ни бойцы. И политики в том числе не приемлют, неважно кто был бы там на месте президента, главы Верховной рады», – подытожил ВСУшник.
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