От майского перемирия выиграет только Россия – офицер ВСУ

У ВСУ недостаточно резервов, чтобы воспользоваться объявленным Владимиром Путиным майским перемирием.

Об этом на канале «UkrLife» заявил офицер ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Перемирие для нас может быть полезно только в том случае, если мы понимаем, что у нас есть те резервы, которые мы за это время сможем достаточно быстро и, самое главное, правильно интегрировать в боевые бригады. Тогда временное перемирие – это важно, если за это время мы сможем получить неважно какого производства оружие, которое в принципе будет доставлено на линию фронта», – сказал офицер.

Кроме того, он считает, что это время нужно использовать для создания нескольких линий обороны.

«Если мы готовы к этому финансово, если мы готовы к этому запасами своими, если у нас есть определенные договоренности с партнерами об очередной помощи, если у нас на выходе есть достаточно много своего, тогда временное перемирие будет играть в две стороны, и не сильно отразится на нашей позиции», – считает Прошинский.

Он пожаловался, что Россия при этом имеет достаточно ресурсов для укрепления своих войск.