От майского перемирия выиграет только Россия – офицер ВСУ

Вадим Москаленко.  
29.04.2025 14:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 435
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


У ВСУ недостаточно резервов, чтобы воспользоваться объявленным Владимиром Путиным майским перемирием.

Об этом на канале «UkrLife» заявил офицер ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У ВСУ недостаточно резервов, чтобы воспользоваться объявленным Владимиром Путиным майским перемирием. Об этом на канале...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Перемирие для нас может быть полезно только в том случае, если мы понимаем, что у нас есть те резервы, которые мы за это время сможем достаточно быстро и, самое главное, правильно интегрировать в боевые бригады. Тогда временное перемирие – это важно, если за это время мы сможем получить неважно какого производства оружие, которое в принципе будет доставлено на линию фронта», – сказал офицер.

Кроме того, он считает, что это время нужно использовать для создания нескольких линий обороны.

«Если мы готовы к этому финансово, если мы готовы к этому запасами своими, если у нас есть определенные договоренности с партнерами об очередной помощи, если у нас на выходе есть достаточно много своего, тогда временное перемирие будет играть в две стороны, и не сильно отразится на нашей позиции», – считает Прошинский.

Он пожаловался, что Россия при этом имеет достаточно ресурсов для укрепления своих войск.

«Если же у нас этого ничего нет, орки всегда это делали, делают и будут делать. Они будут скапливать новые силы, перебрасывать, менять местами, будут готовиться для определенных ударов.

Также для нас проблемой будет остановка огня. Я до сих пор и не понимаю, как этот переговорный процесс может закончиться в нашу пользу. То есть, когда я слышу хотелки Путина и его окружения, я понимаю, что это неприемлемо. Ну, не приемлют это ни люди, ни бойцы. И политики в том числе не приемлют, неважно кто был бы там на месте президента, главы Верховной рады», – подытожил ВСУшник.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить