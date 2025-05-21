От Луганска до Мадрида: казнённый Портнов, который так и не стал генпрокурором Украины

Убитый сегодня в Мадриде четырьмя выстрелами в грудь и контрольным в голову украинский политик Андрей Портнов был для политической и бизнес-сцены «незалежной» фигурой во многом знаковой, а его жизненный и карьерный путь можно считать хрестоматийно иллюстративным.

Гадать о причинах убийства или о том, кому оно было выгодно, сегодня рановато – слишком мало исходных данных. Пространство для обоснованных версий появится позднее. А пока что есть повод поговорить о самом Портнове.

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С внешней стороны покойный был хорошим человеком. Ученый-юрист, автор книг и диссертаций, преподаватель Киевского университета им. Вадима Гетьмана, высокий чиновник и депутат парламента, примерный семьянин и многодетный отец, успевший в двух браках настрогать четверых несовершеннолетних детей. Что, впоследствии, стало формальным основанием для возможности покинуть воюющую Украину во время запрета на выезд для военнообязанных.

Если же копнуть чуть поглубже и всерьез окунуться в неофициальную биографию Портнова, то к вышеупомянутым скупым подробностям не только добавится масса других, куда более интересных, но и сам персонаж перестанет быть одноцветным, став куда более неоднозначным.

Прежде всего, следует сказать, кем Портнов никогда не был. А не был он борцом за какие угодно идеалы. Если наш герой в своей нелепо и трагически оборванной жизни за что-то и боролся, так это за денежные знаки, влияние и ресурс. Как и положено образцовому человеку родом из девяностых, который сделал себя сам.

А школу Портнов прошел суровую. Такую, в которой за ошибки платили не только «отжатыми» деньгами и активами, но и самой жизнью. Заочника юрфака луганского университета имени Даля закалило участие на вторых ролях в бандитских бизнес-разборках второй половины девяностых (одна только борьба за «Луганскнефтепродукт», чьим юристконсультом в то время числился перспективный правовед Портнов, чего стоила).

Примерно в эти же годы делал блестящую карьеру на местном уровне и другой яркий представитель «бандитского Донбасса» – тогдашний городской голова Луганска и будущий нардеп, губернатор Луганщины и секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Забегая вперед, скажем, что именно последний «прикрыл» земляка в 2022-м, обеспечив ему «окно» для свободного выезда с семьей из Украины в Венгрию после начала СВО.

А затем – рывок в Киев, где наш герой удачно оброс нужными связями и пристроился в регулятор по ценным бумагам и фондовому рынку. Очень нужное в цепочке рейдерских захватов учреждение, я вам скажу.

Именно там нашего героя заметили входившие тогда в зенит своего могущества «приватовцы» – Коломойский, Корбан и Боголюбов. Именно как удачливый, жесткий и цепкий юридический рейдер группы «Приват» Портнов и запомнился в той среде, где он начал вращаться с начала нулевых. Говорят, что трудами Портнова «Приват» «отжал» в свою пользу не одно прибыльное предприятие и провернул не одну рискованную, но денежную схему – на грани, а часто и за гранью закона.

А после первого майдана Портнов двинул в политику. Помог ему в этом никто иной, как Игорь Валерьевич Коломойский – тогда лобызавшийся в десна с «оранжевой принцессой» Тимошенко. Он-то и присоветовал последней молодое дарование из Луганска.

Потеряв премьерское кресло осенью 2005-го Юля решила взять реванш на выборах 2006-го. И опытный знаток кухни «черной юриспруденции» в рядах БЮТ пришелся ко двору. Только теперь основной ареной его деятельности стали не хозяйственные суды, а ЦИК, избиркомы более низкого уровня, облсоветы и Верховная Рада.

Став депутатом Рады по спискам БЮТ, Портнов быстро стал одним из ближайших советников Тимошенко, ее правой рукой по юридическим вопросам и «кабинетному лоббизму» в правоохранительном контуре. Именно Портнов готовил важные для БЮТ законопроекты, а вместе с еще одним фаворитом Тимошенко, экс-генералом СБУ Кожемякиным – бывало вел теневые переговоры с «нужными людьми» в госпаппарате, судах и спецслужбах.

Тогда же Портнов сформировал ближний круг преданных ему депутатов и юристов (Святослав Олейник, Валерий Писаренко и Владимир Пилипенко). После второго майдана первый станет главой Днепропетровского облсовета, а двое других получат серьезное влияние в Харькове.



Отмеченный выше иммунитет к какой-либо идейности хорошо помогал Портнову справляться с разного рода конфиденциальными поручениями Юли, столь же гуттаперчевой в плане идейности, что и ее тогдашний фаворит. И неудивительно, что когда набравший разгон флагманский крейсер БЮТ пошел ко дну по итогам президентских выборов 2010 года, именно Портнов был в числе первых, кто вовремя сориентировался, буквально на ходу перепрыгнув с тонущей эскадры Тимошенко на корабль победившего Януковича.

Произошло это в считанные дни. Еще в середине февраля 2010-го Портнов защищает интересы обжалующей итоги выборов Тимошенко в ЦИК и Верховном суде, а уже через несколько дней покидает ряды фракции БЮТ в Раде и обживает кресло куратора судебной и правоохранительной системы на Банковой.

На президентство Януковича приходится пик административной карьеры, а вместе с нею власти, могущества и влияния Портнова. В этот период он не только юридически оформляет все инициативы нового президента, но и выступает в роли «крестного отца» судебной реформы и ее венца – нового Уголовно-процессуального кодекса Украины, получившего в народе название «кодекса Портнова».

А еще – Портнов активно обрастает полезными связями и лично зависимыми от него и обязанными ему людьми. Расширять клиентелу ему помогает должность в АП. Пользуясь служебным положением, Портнов повсюду продвигает своих протеже и назначенцев – на должности судей, прокуроров, в разного рода наблюдательные советы и министерства. Что, забегая вперед, сильно поможет ему уже в постмайданном будущем.

На почве совместного продвижения сближается с еще одной «талантливой луганчанкой» – тогдашним министром юстиции Еленой Лукаш, которая была замужем за тогдашним замглавы СБУ. Именно эта сладкая парочка запомнилась украинским телезрителям многочисленными выступлениями по ТВ с угрозами в адрес активистов майдана, что потом – уже после победы майдана – ставилось им в вину и легло в основу многочисленных уголовных дел.

Но, как и в случае с Тимошенко, Портнов не стал защищать шедший ко дну режим Януковича, а сбежал из страны едва ли не раньше незадачливого «Проффесора». Впрочем, этот период из жизни Портнова является наиболее загадочным и связанным с множеством конспирологических теорий, слухов и мало доказанных обстоятельств.

В частности, первым местом, куда двинул из Киева Портнов, была вовсе не Вена, а… Москва. Где он безуспешно пытался «продать» свою кандидатуру в качестве начальника юридического управления АП России, но был «забракован» проверкой ФСБ, после чего «забыковал» на фсбшников и якобы провел ночь в «обезьяннике» с последующей депортацией из Москвы.

Именно после этого Портнов, по словам его недоброжелателей, резко переобулся в украинского патриота и с тех пор говорил об РФ, как об «агрессоре», а Крым и Донбасс называл «оккупированными». Впрочем, справедливости ради, адвокатский опыт не пропьешь – и в своих публичных выступлениях Портнов вообще старался на потенциально щекотливые темы говорить обтекаемо и аккуратно, выбирая выражения и избегая формулировок, за которые его могли привлечь.

Также, украинская Генпрокуратура обвиняла его в содействии «аннексии Крыма», обнародовав в Интернете сделанную СБУ в 2014 году прослушку разговора российского политика Сергея Глазьева с тогдашним главой Верховного совета Крымской автономии Владимиром Константиновым, в котором упоминается ФИО Портнова.

Впрочем, внимательный анализ текста говорит о том, что никакого отношения к отделению Крыма этот разговор не имел. И даже сделан был, скорее всего, задолго до майдана и Крымской Весны. Глазьев просит крымского спикера посодействовать одобрению депутатами некоего документа, разработанного «украинскими юристами», с целью показать, что «не вся Украина поддерживает курс на евроассоциацию».

Тем не менее, когда в 2020-м Портнов разругался со своим бывшим политическим партнером Анатолием Шарием, последний грозил ему в соцсетях раскрытием неких пикантных подробностей якобы соучастия в отделении Крыма. О том же говорила в то же время в своих блогах и бывший киевский адвокат Татьяна Монтян.

Уже в политэмиграции, осев в столице Австрии Вене, Портнов попал под санкции Евросоюза, США, Канады и ряда других стран. Все эти годы он вел в судах многочисленные тяжбы, оспаривая наложенные на него рестрикции. Как результат: в 2023 году Портнов выиграл дело в Суде ЕС, признавшем, что санкции наложены на него безосновательно. А осенью 2024-го свои санкции с Портнова сняла и Канада.

В 2019-м Портнов активно поддержал из эмиграции избрание Зеленского и призвал других политэмигрантов возвращаться на Украину и бороться с последствиями майдана. Впрочем, единственными эмигрантами, последовавшими этому призыву стали сам Портнов и его давняя подруга Елена Лукаш.

Прилетев в Киев в мае 2019-го, как клевещут злые языки, под личные гарантии Коломойского и тогдашнего главы Офиса президента Богдана, Портнов развернул бешеную пиар-активность, люто раздражая таким явным проявлением «реванша беглых януковичей» майдановскую общественность.

За неполные четыре месяца Портнов завалил Генпрокуратуру и ГБР десятками заявлений о возбуждении дел против Петра Порошенко, которого публично грозился посадить в тюрьму. И многие наивные антимайдановцы на Украине на этот пиар даже клюнули, узрев в Портнове чуть ли не мессию, который выведет бедную Украину из «майдановского пленения».

Вторая половина 2019-го и первая половина 2020-го запомнились многочисленными словесными угрозами Портнова в адрес «бродячих активистов, волонтеров и побратимов», и его же призывами к властям жестко приструнить эту публику. Строго говоря, в этом был смысл – и программу действий Портнов предлагал рабочую. Другое дело, что адресована она была пустоте, а Зеленский и Ко к тому времени уже взяли курс, противоположный своим предвыборным обещаниям.

Уже позже, во время эпичной ссоры Портнова и Лукаш с Шарием на почве попыток «отжать» у последнего его именную партию, выяснилось, что антипорошенковские филиппики были банальной, договорной с тогдашним руководством Банковой, дымовой завесой, прикрывавшей шкурный интерес самого Портнова, активно претендовавшего на кресло генпрокурора и в ходе этой борьбы «съевшего» двух генрокуроров – ставленника евросоросят Руслана Рябошапку и харьковского юриста Ирину Венедиктову. Но вожделенного поста Портнов так и не добился. Как оказались пшиком и лопнули подобно мыльным пузырям все заведенные по его доносам дела против Порошенко.

Впрочем, если ненависть рядовых нациков к Портнову была вполне искренней, то вот насчет многих из числа медийных майданщиков, есть большие и обоснованные сомнения. Там, как в известной народной мудрости: «Е**ут друг дружку, а деньги – в кружку». Для понимания – такой вот штрих: «Мостиком» Портнова к Зеленскому был Коломойский, а если еще точнее – бизнес-партнер Коломойского, бывший глава «молодежки» Партии регионов и нефтегазовый бизнесмен Виталий Хомутынник, многие дела которого юридически вели люди Портнова.

А одним из наиболее громких публичных критиков Портнова со стороны майдана был бывший тернопольский комик-стендапер Сергей Притула. Которому жена Хомутынника приходится свояченицей. Такое вот большое украинское село с кумовьями.

В конечном итоге «крыша» Портнова в лице Коломойского, его бизнес-партнеров, изрядно протекла: друг Портнова и первый глава Офиса Зеленского Богдан потерял кресло, протеже Портнова – замы главы Офиса Андрей Смирнов и Олег Татаров переориентировались на нового шефа Ермака… И звезда Портнова, так и не сумевшего стать генпрокурором, резко закатилась.

Уже за полгода до начала СВО он резко сокращает медийную активность, перестает критиковать власть и практически перестает вести свой блог в Телеграме. И столь же резко теряют интерес к Портнову ручные нацики Банковой, до этого чуть ли не ежедневно требовавшие расправиться с «бывшим регионалом».

А затем случилась война. За все три с лишним года которой сбежавший из Украины Портнов не издал публично ни звука, целиком уйдя на дно – в мутный бизнес. Самое смешное, что закончил свои дни он в той же самой Испании, где осел и его заклятый «лепший друг» Шарий, ранее обвинявший Портнова в планах своего убийства.

Еще более смешно то, что реагируя на смерть Портнова, сам Шарий продемонстрировал политический цинизм 280-го уровня, обвинив в атентате режим Зеленского. Который, будем честны, из всех потенциальных кандидатов в заказчики смерти Портнова если и пригоден, то не больше самого Шария.