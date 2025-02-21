Очевидное невероятное: США отказались поддержать резолюции ООН и заявление G7 с осуждением «агрессии России»

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Британская Financial Times негодует: США, впервые с 2022 года выступают против использования формулировки «агрессор» в отношении России в коммюнике G7, куда помимо Штатов входят Германия, Великобритания, Италия, Канада, Франция и Япония. Таким образом, заранее заготовленный европейцами проект документа по случаю третьей годовщины войны повис в воздухе.

Об этом FT заявили пять западных чиновников, знакомых с ситуацией. Также по их словам, участие Владимира Зеленского в виртуальном саммите G7, который пройдёт в будущий понедельник, ещё не согласовано. Сообщается, что разногласия возникли после того, как Трамп обвинил Украину в развязывании войны и назвал Зеленского «диктатором».

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Конфиденты издания также утверждают, что представители США возражали против фразы «российская агрессия» и подобных пропагандистских речевых конструкций, которые с 2022 года использовали лидеры G7 для описания конфликта. По словам двух источников, США теперь называют СВО «украинским конфликтом». То есть, налицо резкое снижение регистра в американском официозном словоупотреблении.

«Мы твердо убеждены, что необходимо проводить различие между Россией и Украиной. Это не одно и то же. Американцы блокируют этот язык, но мы все еще работаем над этим и надеемся на соглашение», — сказал FT один из чиновников, владеющий информацией об этой дискуссии.

Союзники Украины использовали две предыдущие годовщины, чтобы еще раз осудить действия России, но в этом году неясно, как к этому подойдут США, пишет газета.

Посольство США в Киеве не стало комментировать информацию. В прошлом году в заявлении лидеров G7 «агрессия России» была упомянута пять раз, напоминает британская газета.

Также, как пишет Reuters со ссылкой на три источника в дипломатических кругах, США в ООН отказались поддержать инициированный европейцами проект резолюции, посвященной третьей годовщине начала украинской войны.

«США отказываются стать соавтором проекта резолюции ООН, посвященной 3-летней годовщине начала конфликта. В документе поддерживается территориальная целостность Украины и вновь содержится требование к России вывести свои войска, сообщили три дипломатических источника. Это может стать резким изменением в позиции самого влиятельного западного союзника Украины», – говорится в публикации.

По словам одного из собеседников агентства, резолюцию поддержало свыше 50 стран, но этого оказалось недостаточно. Какие именно это государства, он не уточнил.

В ООН страны могут принимать решение о соавторстве резолюции вплоть до голосования. По словам дипломатов, Генеральная Ассамблея, состоящая из 193 членов, должна проголосовать в понедельник. Резолюции Генассамблеи не имеют обязательной силы, но обладают политическим весом, отражая глобальный взгляд на конфликт.

«В предыдущие годы Соединенные Штаты неизменно выступали соавторами аналогичных резолюций в поддержку справедливого мира в Украине», — сказал в четверг другой дипломат, пожелавший остаться анонимным.

Второй дипломатический источник, также попросивший об анонимности, сказал: «На данный момент ситуация такова, что они (США) не подпишут ее».

В настоящее время европейскими заукраинцами предпринимаются усилия, чтобы заручиться поддержкой других стран, включая страны Глобального Юга, добавил собеседник агентства.