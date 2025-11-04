Общество должно быть настроено ещё радикальнее, чем Дмитрий Медведев – Прилепин

Максим Столяров.  
04.11.2025 21:58
  (Мск) , Москва
В обществе должны быть самые радикальные настроения, чтобы балансировать всегда готовую к компромиссам политику и дипломатию.

Об этом в интервью военкору Александру Сладкову заявил писатель Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Одна из основных черт российской политологии: она пытается заранее легализовать любые ошибки и формы предательства. Причём, верховные даже не собираются что-то там совершать, а политологи уже отработали заранее – а вдруг будет предательство, а мы уже объяснили.

А зачем? В обществе должно быть настроение радикально противоположное, чтобы балансировать политику, всегда готовую к компромиссам.

Общество должно быть настроено на победу, на преодоление, а политика это понимает как задание по отношению к себе. Они говорят: ребята, сейчас мы не справились с победой, но мы сделаем чуть побольше, чуть постараемся.

А если у нас общество через политологию заранее готово к любой сдаче позиций, то у людей во власти руки развязаны – ну, нормально, люди уже готовы, если мы что-то там сдадим обратно [не возьмём Херсон с Запорожьем остановимся] – да», – сказал Прилепин.

Однако он уточнил, что совсем не драматизирует ситуацию.

«У нас только что президент и Дмитрий Медведев максимально жёсткие поставили рамки. Но мне кажется, что наш политологический пул должен быть на полшага ещё впереди, а не отставать на три-четыре шага. Почему у нас Медведев самый радикальный? Все остальные должны.

У нас есть куча депутатов, которые уже так или иначе, обиняками, начинают говорить – ну, сейчас мы с Трампом, сейчас Россия пойдёт на уступки. Они предательство – как выклёвывают из яйца. [Ещё не вылупились], а уже простукивают.

Иногда думаю, что президент нарочно говорит – «Мы сейчас с Трампом договоримся». И смотрит, как эти начинают выстукиваться вперёд президента – мы готовы, конечно, у меня там жена, у меня там то», – предположил писатель.

