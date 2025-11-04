Общество должно быть настроено ещё радикальнее, чем Дмитрий Медведев – Прилепин

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В обществе должны быть самые радикальные настроения, чтобы балансировать всегда готовую к компромиссам политику и дипломатию.

Об этом в интервью военкору Александру Сладкову заявил писатель Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Одна из основных черт российской политологии: она пытается заранее легализовать любые ошибки и формы предательства. Причём, верховные даже не собираются что-то там совершать, а политологи уже отработали заранее – а вдруг будет предательство, а мы уже объяснили. А зачем? В обществе должно быть настроение радикально противоположное, чтобы балансировать политику, всегда готовую к компромиссам. Общество должно быть настроено на победу, на преодоление, а политика это понимает как задание по отношению к себе. Они говорят: ребята, сейчас мы не справились с победой, но мы сделаем чуть побольше, чуть постараемся. А если у нас общество через политологию заранее готово к любой сдаче позиций, то у людей во власти руки развязаны – ну, нормально, люди уже готовы, если мы что-то там сдадим обратно [не возьмём Херсон с Запорожьем остановимся] – да», – сказал Прилепин.

Однако он уточнил, что совсем не драматизирует ситуацию.