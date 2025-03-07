ЕС придется покупать оружие у США, потому что европейская промышленность не в состоянии обеспечить потребности.

Об этом в интервью «Ди вельт» завил генерал вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения президента Трампа было бы желательно, чтобы сейчас были собраны деньги, чтобы можно бы было купить оружие в США. В то же время это не обязательно отвечает интересам, например, немецкой экономики и оборонной промышленности.

С другой стороны, вопрос в том, может ли это быть сейчас приоритетным аргументом. Тогда надо брать то, что есть сейчас. И самое лучшее, что есть. Я полагаю, что большая часть американского вооружения находится на современном уровне и доступно относительно быстро», – сказал Катер.