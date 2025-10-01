Немцова-младшая хочет создать из эмигрантов армию агентов влияния, и заслать обратно в Россию
Тысячи беглых либералов оказались токсичными для западного сообщества из-за российского паспорта. Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявила бежавшая из России либералка Жанна Немцова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Никто не знает, что будет после падения режима Путина. Есть мнение, что после этого в России будет переход к демократии. Но я не уверена в этом. Велика вероятность, что это будет переход от одной автократии к другой.
Однако я думаю, что некоторые решения, которые можно принять сегодня, могут сыграть важную роль», – болтала Немцова.
Она предложила создать из беглых либералов армию агентов влияния, которую можно будет заслать в Россию после смены руководства в Кремле.
«Я говорю об укреплении демократического сообщества в целом. Не об активистах и политических лидерах, а о многих людях, которые уехали из России после 2022 года. Возможно, их около миллиона. Они уехали из-за несогласия с войной.
И эти люди в Евросоюзе по определению токсичны. Если у вас российский паспорт, то вы токсичны. Это сообщество игнорируют и не замечают», – жаловалась западная подстилка.
