«Надо что-то делать» – в Киеве жалуются, что их русофобское нытьё перестало впечатлять даже НАТО
Западные международные организации, в том числе НАТО, уже не реагируют на украинские жалобы о регулярных обстрелах.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма украинский военный Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Путинские ракеты и дроны убивают украинцев. К большому сожалению, та самая дискуссия, которая происходит на разных международных площадках, она до сих пор не дошла до адресатов, а если и дошла, то не было действенной реакции.
Все институты безопасности, которые должны обеспечивать то самое мировое устройство, которое установлено по итогам Второй мировой войны, они демонстрируют абсолютную импотентность», – негодовал Селезнев.
«ООН, ОБСЕ, НАТО никоим образом не влияют на нынешнюю ситуацию. И каждую из этих уважаемых международных институций мы можем немало упрекать. Но наши упрёки уже не работают, поэтому надо искать другие пути и возможности, чтобы убедить, в частности, наших западных партнеров увеличить объемы военно-технической помощи.
Потому что, очевидно, бороться с вражескими дронами, ракетами, так же как и с танками, голыми руками невозможно. Нужны ресурсы. Как быстро осознает мировое сообщество, что надо что-то делать, потому что следующими могут стать и гарантированно станут они, трудно пока сказать», – причитал он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: