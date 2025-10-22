На Западной Украине разгромили все епархии УПЦ – протоиерей Андрей Новиков

Максим Столяров.  
22.10.2025 19:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 59
 
Вандализм, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина, Церковь


Несмотря на тактические манёвры, стратегически цель киевского режима не поменялась – это полная ликвидация на Украине как УПЦ, так и Православия в целом.

Об этом на канале «Спас» заявил бывший секретарь Одесской епархии УПЦ, а ныне настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это наихудшая ситуация для УПЦ, когда вроде бы уже принято решение, остались чисто технические шаги по её ликвидации, и эти шаги как бы всё время чуть-чуть отсрочены. Конечно, это используется для шантажа.

И украинский режим всё ещё пытается показать, что это естественный процесс, а не волевое решение о ликвидации Церкви в стиле римских гонений. Они хотят показать, что это естественный процесс, и люди якобы самостоятельно переходят, например, к раскольникам «ПЦУ». И для этого проводится с огромной интенсификацией захват храмов.

На Западной Украине наши епархии практически ликвидированы, там не осталось приходов. Ближе к Центральной, где раскольники были особо маргинальны, сейчас число приходов пополам.

Это не потому, что верующие переходят к раскольникам, а потому – что храмы насильственным путём захватываются, и слабые священнослужители, тоже путём давления, шантажа и угроз переходят в раскол. Но основная причина – силовые захваты, связанные с избиениями, разгромом, святотатством», – рассказал Новиков.

«Что касается намерений в отношении канонической церкви украинского режима, то они меняются только тактически, а стратегически цель остаётся – это полная ликвидация УПЦ, в связи с тем, что она является частью РПЦ, и полная ликвидация Православия как такового.

Потому что «ПЦУ» – это уже не Православие. Это даже формально конфессия, которая и в практике, и в теории отходит от православного вероучения», – добавил священник.

