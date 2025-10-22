На Западной Украине разгромили все епархии УПЦ – протоиерей Андрей Новиков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на тактические манёвры, стратегически цель киевского режима не поменялась – это полная ликвидация на Украине как УПЦ, так и Православия в целом.

Об этом на канале «Спас» заявил бывший секретарь Одесской епархии УПЦ, а ныне настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это наихудшая ситуация для УПЦ, когда вроде бы уже принято решение, остались чисто технические шаги по её ликвидации, и эти шаги как бы всё время чуть-чуть отсрочены. Конечно, это используется для шантажа. И украинский режим всё ещё пытается показать, что это естественный процесс, а не волевое решение о ликвидации Церкви в стиле римских гонений. Они хотят показать, что это естественный процесс, и люди якобы самостоятельно переходят, например, к раскольникам «ПЦУ». И для этого проводится с огромной интенсификацией захват храмов. На Западной Украине наши епархии практически ликвидированы, там не осталось приходов. Ближе к Центральной, где раскольники были особо маргинальны, сейчас число приходов пополам. Это не потому, что верующие переходят к раскольникам, а потому – что храмы насильственным путём захватываются, и слабые священнослужители, тоже путём давления, шантажа и угроз переходят в раскол. Но основная причина – силовые захваты, связанные с избиениями, разгромом, святотатством», – рассказал Новиков.