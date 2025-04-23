На похоронах папы римского Зеленский может встретить своего «черного лебедя»

Максим Столяров.  
23.04.2025 15:22
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, США, Украина


Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в субботу на похоронах папы римского Франциска может окончиться роковой неожиданностью для Украины.

Об этом на канале «День» заявил политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в субботу на похоронах папы римского Франциска может...

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«Сейчас интересное событие произошло, которое тоже может иметь большое значение для Украины – это смерть римского папы, и похороны. Зеленский уже заявил, что на похороны поедет, Трамп тоже. И, возможно, произойдёт какая-то незапланированная [встреча], никто же не думал, что Франциск вот так умрёт. Понятно, что болеет, умрёт, но прям в этот момент вряд ли к этим похоронам, к этой встрече готовились.

И может произойти встреча Зеленского и Трампа. Люди они экспрессивные, подверженные эмоциям, очень часто не работающие по плану. И вполне может быть, что в субботу мы увидим какого-то «чёрного лебедя». И я надеюсь, что этот «чёрный лебедь» будет работать на нас, на нашу сторону», – сказал Семченко.

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