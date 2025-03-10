Мосийчук: «Зе-гниды могут пустить кровь, чтобы сорвать переговоры»

Вадим Москаленко.  
10.03.2025 13:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Окружение Владимира Зеленского в ближайшее время может устроить очередную провокацию в виде варварского удара по территории России или даже Украины.

Об этом на канале «Politeka» заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, бывший боевик признанного террористическим в РФ нацистского полка «Азов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Окружение Владимира Зеленского в ближайшее время может устроить очередную провокацию в виде варварского удара...

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Он прокомментировал прогнозы, что Зеленский либо пойдёт по тропе Януковича, либо его ждёт судьба Сальвадора Альенде, погибшего в ходе поддержанного США военного переворота.

«Я не исключаю ни первый, ни второй вариант. То, что Зеленского не видят, я уверен на 150%. Последней каплей могут стать переговоры в Эр-Рияде. Защищает ли Зеленский национальные интересы Украины? Нет, он защищает зелёные «дупы» своих зелёных гнид. Я скажу так. Средний и выше среднего менеджмент этой компании понимает, что их спасать никто не будет, и если будет сдвинут Зеленский, им будет очень плохо. Соответственно, они будут любыми путями удерживать Зеленского при власти.

Они могут пустить кровь, они могут нанести удары по каким-то объектам, что потому вызовет срыв переговоров. Притом, объектам и на территории России, и на территории Украины», – сказал Мосийчук.

«До сих пор же никто не доказал, как беспилотни попал в ЧАЭС. У меня по этому поводу есть масса вопросов, и самый главный – почему в Чернобыль не допустили экспертов МАГАТЭ после удара? То есть там может быть что угодно», – предупредил националист.

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