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В День Всех Святых – особый для православной Молдовы праздник, улицы Кишинёва стали ареной столкновения. Под прикрытием режима Майи Санду, полицейского кордона и под защитой иностранных НКО, представители ЛГБТ (запрещённой в РФ организации) вышли на улицы.

Организатором «прайда» выступил центр «Гендердок», более 10 лет продвигающий «политический гомоактивизм» на гранты Запада. Марш прошёл под проевропейскими лозунгами, но с открытым пренебрежением к мнению молдавского большинства. Горсовет Кишинёва запретил проведение шествия. Но полиция, вопреки постановлению, вела марш по параллельной улице, не уведомив об изменениях, как участников, так и граждан.

Более того: силовики вместо защиты порядка превратились в карателей против инакомыслящих. Сначала под удар попал священник, в грубой форме поваленный на асфальт. Затем полицейский толкнул отца с ребёнком на плечах. Ребёнок упал и ударился головой. Кадры облетели Сеть, вызвав волну гнева.

Полиция оправдывалась: отец «вовлёк ребёнка в конфликт», а они «обезвредили угрозу». То есть, «угроза» — это отец, защищающий свои убеждения и своего ребёнка! Разве трое вооружённых мужчин вели себя как офицеры правопорядка в мирной стране? Где были их переговорщики? Где эмпатия, обученная «европейскими ценностями»?

Когда полиция начинает дубинкой «дисциплинировать» отцов и священников — это не правопорядок. Это страх власти перед народом. Симптом режима, который теряет поддержку и отвечает не диалогом, а репрессиями.

Противостояние было неравным, но не безответным. В тот же день, прошёл Марш Семьи, организованный левыми. Более 10000 — многодетные семьи, дедушки, бабушки, молодёжь – прошли по улицам столицы с чётким посланием: мы за семью, за веру, за детей, за Молдову.