Мигранты не могут освоить русский язык, чтобы сдать экзамен на ВНЖ
Мигрантов, которые приезжают в Россию, зачастую просто бесполезно учить русскому языку.
Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказала преподавательница русского языка из Санкт-Петербурга по имени Лариса, которая готовит иностранцев к экзаменам для получения РВП и ВНЖ.
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«В основном, ко мне обращаются совершенно не говорящие по-русски таджики и узбеки, которых нужно натаскать к экзамену для получения трудового патента. Я часто отказываюсь. Смысла нет, результата все равно не будет», – говорит она.
По ее словам, выучить падежи, склонения, освоить синтаксис и пунктуацию такие ученики практически не могут.
«Им достаточно владеть разговорной речью, они ведь не работают с документами. Это люди низкого социального уровня, жили в глухих селах, не получили среднее образование. И на кой черт им хорошо знать русский? Им даже разговорная речь тяжело дается, потому что нет мотивации. После изменения законодательства, они по-прежнему абсолютно не заинтересованы в обучении, не понимают зачем им это. Если нет мотивации – это дело бессмысленное», – считает преподаватель.
Она говорит, что может обучить рабочих мигрантов простейшими фразами, но тест по истории для получения вида на жительство они не пройдут.
«Мы лишь можем зазубрить по билетам какие-то основные позиции. Не понимаю, кто готовит эти тесты? Например, есть вопросы с картинками, где предлагают по фотографии идентифицировать человека. Ладно если на фото будет Брэд Питт, Анджелина Джоли или президент какой-нибудь страны. Но откуда среднестатистический таджик может знать Эйнштейна? Следовательно, большинство приезжих не сдадут такие экзамены. Тем не менее, я не наблюдаю отток мигрантов. Вероятно, они нашли лазейку, чтобы оставаться в стране», – резюмировала преподаватель.
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