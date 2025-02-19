Мигранты не могут освоить русский язык, чтобы сдать экзамен на ВНЖ

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Мигрантов, которые приезжают в Россию, зачастую просто бесполезно учить русскому языку.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказала преподавательница русского языка из Санкт-Петербурга по имени Лариса, которая готовит иностранцев к экзаменам для получения РВП и ВНЖ.

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«В основном, ко мне обращаются совершенно не говорящие по-русски таджики и узбеки, которых нужно натаскать к экзамену для получения трудового патента. Я часто отказываюсь. Смысла нет, результата все равно не будет», – говорит она.

По ее словам, выучить падежи, склонения, освоить синтаксис и пунктуацию такие ученики практически не могут.

«Им достаточно владеть разговорной речью, они ведь не работают с документами. Это люди низкого социального уровня, жили в глухих селах, не получили среднее образование. И на кой черт им хорошо знать русский? Им даже разговорная речь тяжело дается, потому что нет мотивации. После изменения законодательства, они по-прежнему абсолютно не заинтересованы в обучении, не понимают зачем им это. Если нет мотивации – это дело бессмысленное», – считает преподаватель.

Она говорит, что может обучить рабочих мигрантов простейшими фразами, но тест по истории для получения вида на жительство они не пройдут.