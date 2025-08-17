Латынина: «Деточка Зеленский не получит «Атакамз» с бантиком»

Елена Острякова.  
17.08.2025 16:48
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1745
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Беглая журналистка-иноагент Юлия Латынина назвала саммит на Аляске «полным триумфом и Путина, и Трампа, которые договорились взаимодействовать друг с другом так, как будто никакой войны нет».

Об этом она заявила в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Латынина считает, что Трамп «переписал на Мерца и Макрона токсичные геополитические активы, нажитые предыдущей администрацией», и при этом «выписал Путину ярлык на войну, потому что это не его война».

«В этом смысле Путин поставил на журавля в небе – и его получил. Потому что Трамп несколько месяцев назад действительно предлагал передать ему Запорожскую АЭС и Кинбурнскую косу. Казалось тогда, что Путин упустил грандиозную возможность. Но мы видим, что он не только ничего не упустил, но поставил на зеро и выиграл.

Трамп предлагал торговое взаимодействие и перемирие. А Путин хотел торговое взаимодействие и полную свободу действий себе – и получил второе. Лозунг «ничего об Украине без Украины» получил свое воплощение в жизнь, но с маленьким уточнением: судьбу Украины решает сама Украина, но США не обязаны ей помогать, а Европа пусть, если хочет, помогает.

А то мы за 3,5 года привыкли, что Зеленскому все должны: ничего о деточке без деточки. А деточка хочет всего, а в школу не хочет. Укрепления не строятся, но… «дядя, я хочу «Атакамз» с бантиком, извольте мне его дать», – сказала Латынина.

