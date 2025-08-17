Латынина: «Деточка Зеленский не получит «Атакамз» с бантиком»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Беглая журналистка-иноагент Юлия Латынина назвала саммит на Аляске «полным триумфом и Путина, и Трампа, которые договорились взаимодействовать друг с другом так, как будто никакой войны нет».

Об этом она заявила в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Латынина считает, что Трамп «переписал на Мерца и Макрона токсичные геополитические активы, нажитые предыдущей администрацией», и при этом «выписал Путину ярлык на войну, потому что это не его война».