Хорватия не пустила сербских студентов почтить память узников концлагеря Ясеновац

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Власти Хорватии запретили студенческой делегации из Сербии посетить Мемориальный центр Ясеновац и возложить цветы в память жертв режима усташеской НДХ (Независимой Державы Хорватской).

Свое решение реваншистский Загреб никак не объяснил, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Группа из 50 студентов из университетов Нови-Сада и Белграда, обратилась к властям Хорватии с просьбой разрешить им возложить цветы и зажечь свечи на территории мемориала жертвам усташеского концлагеря Ясеновац. Однако Загреб до этого всячески поддерживавший сербских студентов в их борьбе с собственной властью, неожиданно для них отказал им в посещении мемориала. Два года назад без объяснения причин в посещении мемориала было также отказано президенту Сербии Александру Вучичу.

Фонд «За сербский народ и державу» связался с израильским историком и директором Центра Симона Визенталя в Иерусалиме Эфраимом Зуроффом, чтобы узнать его реакцию на подобную выходку хорватских властей.

«Они не позволили возложить цветы? Это абсурд! Это полное безумие…. И что-то очень злое и отвратительное», – прокомментировал ситуацию израильский эксперт.

Система лагерей смерти Ясеновац была создана на территории марионеточной, союзной Третьему Рейху Независимой Державы Хорватской в мае 1941 года и просуществовала до апреля 23 апреля 1945 года, когда эти территории была очищены от нацистов югославскими партизанами.

По разным оценкам за все это время там было уничтожено порядка 700 тысяч человек: приблизительно 500 тысяч сербов, 40 тысяч − цыган, 33 тысячи евреев, 127 тысяч хорватских и бошнякских коммунистов и антифашистов, 20 тысяч детей младше 12 лет (существовали специальные бараки, куда малышей бросали отдельно от родителей и они умирали от голода и дизентерии).

При этом в лагере практиковались изуверские способы экзекуций и массовых расправ над содержащимися в них людьми, персонал сознательно не использовал газ и огнестрельное оружие, используя ножи, кувалды, различные изуверские способы умерщвления, местные палачи устраивали соревнования между собой кто больше убьет узников, и наиболее «результативным» в августе 1942 года оказался Петар Брзица собственноручно вырезавший 1 тыс. 360 человек.

После падения режим усташей в социалистической Югославии был построен мемориальный комплекс «Ясеновац», который после прихода к власти в 1991 году сепаратистов был осквернен ими и разорен. Однако в октябре того же года Югославская Народная Армия и сербские добровольческие подразделения очистили его от неоусташей. Но по окончанию войны были вынуждены вернуть мемориал Загребу по требованию мирового сообщества.