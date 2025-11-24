Какой успех в Покровске? Мы загубили десант спецназа! – генерал ВСУ

Анатолий Лапин.  
24.11.2025 10:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 950
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Сюжет дня, Украина


Пропагандистские ролики и заявления украинского командования о том, что ВСУ якобы отбили центр Покровска – это информационные манипуляции. Между тем, никто уже не вспоминает об операции ГУР, когда был уничтожен и пленен элитный десант.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пропагандистские ролики и заявления украинского командования о том, что ВСУ якобы отбили центр Покровска...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Эти радостные ролики о маленьком успехе в каком-то маленьком квартале города – это все очень прекрасно. А будет ли потом возможность закрепить этот успех? Десант высадили, закрепили успех? Где эти парни?

Сколько из них погибло – мы знаем, какое количество попало в плен, – знаем. Потому в информационном поле не нужно реагировать на все, что блестит, а нужно четко понимать последствия определенных информационных манипуляций, которые осуществляются и подаются как суперуспех.

Для того, чтобы был суперуспех, то как только будут объявления со стороны украинского руководства об успешных боях в центре Москвы – это будет успех. А пока что мы даже до Воронежа не дошли», – заявил укро-генерал.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить