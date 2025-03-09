Как тебе такое, Илон Маск? Европа готовит альтернативный «Старлинк»

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Европейцы смогут восполнить ВСУ «Старлинк», если США отключат Украину от этой системы связи.

Об этом комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс заявил в интервью телевидению «Блумберг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы надеемся, что американцы не пойдут на такие меры, потому что это может сильно подорвать доверие к ним как к партнерам. Но технически это возможно заменить. Через несколько месяцев или даже раньше это вполне возможно», – утверждал Кубилюс.

Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что система спутникового интернета Starlink – костяк украинской армии и, если он решит отключить ее, линия фронта ВСУ рухнет.