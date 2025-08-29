Германские врачи тренируются на недобитых ВСУшниках работать с боевыми травмами
Конфликт на Украине учит немецких врачей работать с ранеными в боевых действиях. Ранее у них не было такой практики, которую не получить в обычных медицинских вузах и больницах.
Об этом в эфире видеоблога Бундесвера заявил эксперт по безопасности, бывший сотрудник МИД ФРГ Маркус Вольке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Пример – здравоохранение. Сейчас мы получаем очень тяжело трамированных, оказываем помощь украинским раненым здесь, особенно в госпиталях Бундесвера.
Огнестрельные, минно-взрывные ранения – обычный хирург в немецком гражданском госпитале не может нормально лечить это. Поэтому сейчас было принято решение сказать, что мы должны научиться на этом и подготовиться. А также включить этот вид травм в подготовку хирургов, в том числе гражданских», – заявил немец.
