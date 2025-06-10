Генсек НАТО: Русские опережают нас в четыре раза

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Экономики стран НАТО отстают от России в плане оборонной промышленности.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на конференции в британском аналитическом центре Чатем-хаус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экономика НАТО в 25 раз больше, чем у России. Это 50 триллионов, а российская экономика – 2 триллиона. И эта экономика в 2 триллиона производит в 4 раза больше боеприпасов, чем весь блок НАТО на данный момент. Любой генерал вам скажет, что беспилотники и искусственный интеллект, конечно, важны, но основой любой войны всегда будут запасы боеприпасов. Нельзя допустить, чтобы наши запасы были недостаточными. И здесь русские опережают нас в 4 раза, а ведь мы в 25 раз больше», – сокрушается Рютте.

По его словам, «военная машина Путина набирает обороты и производит больше оружия, чем мы думали». Так за 3 месяца Россия выпускает столько же снарядов, сколько все страны НАТО – за год. При этом, несмотря на ведение боевых действий на Украине, РФ удается делать запасы.

В то же время НАТО не хватает маневренных наземных формирований и 700 самолетов Ф-35. Европе нужно строить мосты, «которые выдержат танк», и готовить гражданское население к войне.

Поэтому Рютте призвал союзников потратить на «оборону» не менее 2% своего ВВП уже в этом году, иначе «будет поздно».