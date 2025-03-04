Старые международные институты больше не работают, поэтому Европе нужно создавать новый союз, в который принять Украину, вооружив ее дополнительно.

Об этом, выступая в сенате, заявил глава президентской фракции «Возрождение», бывший премьер-министр Франции, открытый гей Габрриэль Атталь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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