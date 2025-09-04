Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Министр обороны Великобритании Джон Хили, накануне посетивший Киев, выступил с оскорблениями в адрес российского президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы готовимся к прекращению огня. С первого дня в небе будут британские самолёты, а на земле — британские войска», – объявил британец, добавив, что Турции будет поручено очищать Черное море от мин.

Далее английский чиновник пренебрежительно отозвался о проходившем в Пекине параде.

«Северная Корея отправляет войска на помощь Путину. Китай предоставляет технологии. Это говорит о том, что Путин просит помощи от других. Путин хочет показать, что силен, но на самом деле он слабее, чем когда-либо. Он потерял больше миллиона человек, больше десяти тысяч танков и бронемашин, флот был унижен страной без собственного флота. Это не соответствует ни одной из его стратегических целей», – заявил Хили.

Он сообщил, что Лондон «извлекает ценные уроки с поля боя», «ускорил поставки» для ВСУ, на что уже потрачено 1 млрд фунтов из замороженных активов РФ.

«Мы возвращаем деньги Путина с процентами, поставляя ракеты для Украины. Это сигнал Путину двумя пальцами», – сказал Хили в комментарии газете The Sun.

Упомянутый V-образный знак пальцами имеет оскорбительную интерпретацию у англичан. Во время Второй Мировой Войны Уинстон Черчилль популяризировал этот знак для обозначения победы, но для этого рука повернута тыльной стороной к собеседнику. Если же при этом жесте рука повернута ладонью к говорящему, то жест приобретает оскорбительное значение «заткнись».

Во время войны между Англией и Францией английским пленным лучникам отрубали эти пальцы. Лучники V-образным жестом дразнили врагов, вызывая у них гнев. Позже это стало обобщённым жестом-оскорблением.