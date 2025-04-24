Боснийские спецслужбы попытались арестовать президента Республики Сербской

Алексей Топоров.  
24.04.2025 12:53
  (Мск) , Белград
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Балканы, Босния, Дзен, Политика, Политические репрессии, Республика Сербская


Инспекторы боснийского «Агентства по расследованиям и защите Боснии и Герцеговины» (SIPA) попытались задержать президента Республики Сербской Милорада Додика в сербском Восточном Сараево.

Однако после общения с представителями МВД РС покинули территорию сербского энтитета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Инспекторы боснийского «Агентства по расследованиям и защите Боснии и Герцеговины» (SIPA) попытались задержать президента...

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Инспекторы прибыли к Административному центру правительства Республики Сербской в ​​Восточном Сараево, намереваясь выполнить постановление о задержании президента Республики Сербской Милорада Додика, который ранее был выдан Судом Боснии и Герцеговины – этот институт в РС считают неконституционным.

Однако навстречу представителям SIPA (боснийский аналог американской ФБР, то есть Следственный комитет, но имеющий возможность осуществлять оперативно-розыскную деятельность) вышли сотрудники МВД Республики Сербской, которые сказали гостям, что этот ордер главе энтитета вручен быть не может, а его вообще следует отозвать. После чего непрошенные гости убрались восвояси.

«Я чувствую себя хорошо и в безопасности и  не собираюсь покидать это здание из-за давления…. Это не территория, на которой осуществляется власть Боснии и Герцеговины… Те, кто сегодня прибыл на территорию Республики Сербской, нарушил законы Республики Сербской. Мы возбудим соответствующие уголовные дела против тех, кто нарушил эти законы. У министерства внутренних дел достаточно возможностей, чтобы защитить всех наших граждан. У нас уже есть информация, что действия SIPA обусловлены личной мотивацией членов агентства, которые, по нашим сведениям, даже не могли быть его сотрудниками», – прокомментировал ситуацию сам Милорад Додик.

Напомним, что Суд БиГ приговорил президента боснийских сербов к году лишения свободы и шести годам запрета занимать официальные должности в связи с игнорированием решений западного надсмотрщика за Боснией – Верховного представителя по БиГ, немецкого дипломата Кристина Шмидта.

При этом руководство РС проигнорировало как решения суда, так и прокуратуры, выписавших ордера на задержание президента Республики Сербской Милорада Додика, премьер-министра РС Радована Вишковича и председателя парламента РС Ненада Стевандича по подозрению в подрыве конституционного строя.

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