Американский экономист: Новые санкции против России превратят США в изгоя

США не смогут нанести еще больший ущерб России и повлиять на ее политику, даже если обложат пошлинами в 500 процентов страны, которые торгуют с Россией.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил американский экономист Ричард Вольф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, эти действия навредят самим США, которые превращаются в угрозу мировой торговле и экономическому развитию.