Американский экономист: Новые санкции против России превратят США в изгоя
США не смогут нанести еще больший ущерб России и повлиять на ее политику, даже если обложат пошлинами в 500 процентов страны, которые торгуют с Россией.
Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил американский экономист Ричард Вольф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
По мнению эксперта, эти действия навредят самим США, которые превращаются в угрозу мировой торговле и экономическому развитию.
«Китайцы и русские знают, что за последние 15 лет они развивались быстрее, чем США и их союзники. И теперь у них есть союзники, у которых они могут покупать и которым могут продавать. И эти люди составляют больше половины населения мира и показали на примере Украины, что они могут справиться с любыми санкциями США и Западной Европы.
Когда Россия не смогла продавать свои нефть и газ европейцам, разве они рухнули, как обещали европейцам? Нет. Разве рубль исчез, как обещали европейцам? Нет. Разве они ввели гораздо более высокие тарифы и буквально ввели эмбарго, сказав, мы не будем покупать ваши нефть и газ, мы не позволим вам пользоваться нашей международной платежной системой SWIFT, мы конфискуем активы на 300 миллиардов долларов, которые вы хранили в западных банках и так далее.
Все эти меры, которые в совокупности сильнее ударили по России, чем-то, что предлагает мистер Линдси Грэм, провалились. Так что у меня есть новости для мистера Грэма. Если это предложение будет принято, оно не только не остановит Россию и Китай, как не остановили их предыдущие санкции, ограничения и тарифы, но и ухудшит и без того плохую репутацию США, причем сделает это в глазах как страну-изгоя, как самую большую угрозу мировой торговле и экономическому развитию», – заявил Вольф.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: