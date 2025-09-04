Зеленский оставит военное положение даже в случае заморозки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зеленский и его подельники не собираются отменять военное положение, ведь только оно гарантирует их нахождение у власти. Об этом эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший Украину известный политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На Банковой рассматривают только один вопрос – каким образом остановить войну, но не отменять военное положение. Это для них является главным. Потому что военное положение является залогом их пребывания у власти. Сколько бы ни рисовали им красивую социологию, что у Зеленского первое место, что он побеждает при любых обстоятельствах. Но давайте говорить откровенно: три четверти граждан Украины отказываются отвечать на вопросы, а значительная часть отвечают не то, что они думают, а то, что от них хотят услышать. В этих условиях верить в цифры, которые дают нам социологи, – это себя не уважать. И у Зеленского как-то подозревают, что могут быть определенные неожиданности, если завтра объявят выборы, народ вдруг возьмет и не проголосует за Зеленского», – сказал Бондаренко.

Он подчеркнул, что Зеленский не позволит появиться на выборах реальным политическим конкурентам.