Зеленский оставит военное положение даже в случае заморозки

04.09.2025 08:37
Зеленский и его подельники не собираются отменять военное положение, ведь только оно гарантирует их нахождение у власти. Об этом эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший Украину известный политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На Банковой рассматривают только один вопрос – каким образом остановить войну, но не отменять военное положение. Это для них является главным. Потому что военное положение является залогом их пребывания у власти.

Сколько бы ни рисовали им красивую социологию, что у Зеленского первое место, что он побеждает при любых обстоятельствах. Но давайте говорить откровенно: три четверти граждан Украины отказываются отвечать на вопросы, а значительная часть отвечают не то, что они думают, а то, что от них хотят услышать.

В этих условиях верить в цифры, которые дают нам социологи, – это себя не уважать. И у Зеленского как-то подозревают, что могут быть определенные неожиданности, если завтра объявят выборы, народ вдруг возьмет и не проголосует за Зеленского», – сказал Бондаренко.

Он подчеркнул, что Зеленский не позволит появиться на выборах реальным политическим конкурентам.

«Залужный – это дублер Зеленского. Он пойдет на выборы только в том случае, если ему разрешит Зеленский или Ермак. И если будет принято решение, что Зеленский так плавно уходит из политики, просто передает власть своему альтер-эго», – добавил эксперт.

