Зеленский может воевать ещё два года – военкор Коц
Украине хватит людей ещё на два года активных боевых действий, если киевский режим сможет и дальше обеспечивать принудительную мобилизацию.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленскому проводить мобилизацию надо, потому что без мобилизации они сдуются. Добровольцы кончились еще в 22-м году. Зеленский признает только 46 тысяч убитых. Это, конечно, неправда. Я думаю, что, как минимум, раз в пять больше, это точно больше 100 тысяч убитых. То есть только одна Курская область – 76 тысяч убитых.
Если бы у них было только 46 тысяч убитых, им бы не требовалось 30 тысяч в месяц. Это не моя цифра, это Сырский говорит, что им необходимо мобилизовать 30 тысяч в месяц, чтобы восполнять потери.
Война меняется, потери усиливаются, несмотря на то что задействуется сил меньше, но у нас средств поражения появляется больше. Поэтому он вынужден, с одной стороны, продлевать мобилизацию, чтобы продолжать боевые действия, с другой стороны, продлевать военное положение, чтобы не проводить выборы, на которых он проиграет», – сказал Коц.
По его мнению, СВО продлится ещё около двух лет.
«По оценкам людей из спецслужб, которым я доверяю, живой силы Украине хватит еще на два года активных боевых действий. Ну, то есть, можно исходить из вот таких временных рамок продолжения СВО.
Я, честно говоря, не вижу перспектив переговоров именно с Зеленским, потому что нет точек соприкосновения, нет предмета для договоренности», – резюмировал военкор.
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