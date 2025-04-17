Зеленский может воевать ещё два года – военкор Коц

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Украине хватит людей ещё на два года активных боевых действий, если киевский режим сможет и дальше обеспечивать принудительную мобилизацию.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленскому проводить мобилизацию надо, потому что без мобилизации они сдуются. Добровольцы кончились еще в 22-м году. Зеленский признает только 46 тысяч убитых. Это, конечно, неправда. Я думаю, что, как минимум, раз в пять больше, это точно больше 100 тысяч убитых. То есть только одна Курская область – 76 тысяч убитых. Если бы у них было только 46 тысяч убитых, им бы не требовалось 30 тысяч в месяц. Это не моя цифра, это Сырский говорит, что им необходимо мобилизовать 30 тысяч в месяц, чтобы восполнять потери. Война меняется, потери усиливаются, несмотря на то что задействуется сил меньше, но у нас средств поражения появляется больше. Поэтому он вынужден, с одной стороны, продлевать мобилизацию, чтобы продолжать боевые действия, с другой стороны, продлевать военное положение, чтобы не проводить выборы, на которых он проиграет», – сказал Коц.

По его мнению, СВО продлится ещё около двух лет.