На Украине трещат все фронты.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страна перед дилеммой – поражение или уничтожение вследствие разгрома. И третье – та ситуация, когда происходят какие-то политические изменения, и новая власть соглашается пойти на «похабный мир». Кто ближе из двух стран к этим позициям, по-моему, ответ совершенно очевидный.

Да, ресурсы не истощились, но проблемы на фронте уже видны. Фронт не рухнул, но трещит, и мы видим проблемы и под Покровском (там всё может пойти очень форсировано в ближайшие дни-недели), враг под Запорожьем, и Купянск», – сказал Золотарёв.