Всё может обернуться идеальным штормом на радость РФ – укро-политолог

Вадим Москаленко.  
30.07.2025 22:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Украине трещат все фронты.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине трещат все фронты. Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политтехнолог Андрей...

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«Страна перед дилеммой – поражение или уничтожение вследствие разгрома. И третье – та ситуация, когда происходят какие-то политические изменения, и новая власть соглашается пойти на «похабный мир». Кто ближе из двух стран к этим позициям, по-моему, ответ совершенно очевидный.

Да, ресурсы не истощились, но проблемы на фронте уже видны. Фронт не рухнул, но трещит, и мы видим проблемы и под Покровском (там всё может пойти очень форсировано в ближайшие дни-недели), враг под Запорожьем, и Купянск», – сказал Золотарёв.

«И всё это может сложиться в такой идеальный шторм для фронта. С катастрофическими последствиями для Украины и потерей уже куда больших территорий», – тревожится украинский эксперт.

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