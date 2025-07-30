Всё может обернуться идеальным штормом на радость РФ – укро-политолог
На Украине трещат все фронты.
Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Страна перед дилеммой – поражение или уничтожение вследствие разгрома. И третье – та ситуация, когда происходят какие-то политические изменения, и новая власть соглашается пойти на «похабный мир». Кто ближе из двух стран к этим позициям, по-моему, ответ совершенно очевидный.
Да, ресурсы не истощились, но проблемы на фронте уже видны. Фронт не рухнул, но трещит, и мы видим проблемы и под Покровском (там всё может пойти очень форсировано в ближайшие дни-недели), враг под Запорожьем, и Купянск», – сказал Золотарёв.
«И всё это может сложиться в такой идеальный шторм для фронта. С катастрофическими последствиями для Украины и потерей уже куда больших территорий», – тревожится украинский эксперт.
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