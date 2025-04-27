Военный эксперт: Пошла «зелёнка». Активность боевых действий резко изменится

Максим Столяров.  
27.04.2025 16:52
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Боевые действия сторон на фронтах всё больше напрямую переплетаются с событиями, происходящими в переговорном треке.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Боевые действия сторон на фронтах всё больше напрямую переплетаются с событиями, происходящими в переговорном...

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«Наступления возобновились – не наступления, а атакующие действия российской армии, по всему фронту. На этой неделе наибольший акцент, судя по всему, будет на Покровском направлении, южнее Покровска возобновились серьёзные атаки российской армии.

И если говорить о каких-то существенных деталях этой недели, всё больше появляется сообщений от источников о том, что зелень появляется. На деревьях, на кустах, в лесах, в посадках – естественная маскировка.

И уже есть сообщения о том, как штурмовые группы прячутся от наблюдений и атак украинских FPV-дронов, накапливаясь в зелёных посадках. Это только начало, в ближайшие дней 10–2 недели полностью восстановится зелёный покров, и это будет важным обстоятельством, которое изменит действия сторон. И просохли поля, можно будет объезжать основные дороги по полю и т.д.», – сказал Ширяев.

«Ещё важно, что всё больше и больше, судя по всему, действия войск с обеих сторон начинают каким-то образом координироваться с событиями на переговорном треке. Где-то кто-то ведёт переговоры, а все смотрят на события, которые происходят на поле боя.

И Россия наносит удары по Украине, и Украина по России, и всё это обязательно откликается в прессе, комментариях экспертов и т.д., политики не могут не реагировать на это. То есть вся эта активность явно завязана на попытки давления на переговорную позицию противника», – рассуждает эксперт.

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