Военный эксперт: Пошла «зелёнка». Активность боевых действий резко изменится

Боевые действия сторон на фронтах всё больше напрямую переплетаются с событиями, происходящими в переговорном треке.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наступления возобновились – не наступления, а атакующие действия российской армии, по всему фронту. На этой неделе наибольший акцент, судя по всему, будет на Покровском направлении, южнее Покровска возобновились серьёзные атаки российской армии.

И если говорить о каких-то существенных деталях этой недели, всё больше появляется сообщений от источников о том, что зелень появляется. На деревьях, на кустах, в лесах, в посадках – естественная маскировка.

И уже есть сообщения о том, как штурмовые группы прячутся от наблюдений и атак украинских FPV-дронов, накапливаясь в зелёных посадках. Это только начало, в ближайшие дней 10–2 недели полностью восстановится зелёный покров, и это будет важным обстоятельством, которое изменит действия сторон. И просохли поля, можно будет объезжать основные дороги по полю и т.д.», – сказал Ширяев.