Владение любым автомобилем станет роскошью в Севастополе

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Генплан Севастополя не разрешит транспортный кризис без улавливающих парковок. Из-за пробок горожане скоро пересядут из личных авто на самокаты.

Об этом в ходе обсуждения Генплана города в Заксобрании Севастополя заявил представитель ЛДПР Илья Журавлев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно Генплану, транспортный каркас включает новые развязки, перехватывающие парковки, но представленное решение наводит на вопросы: когда будет вторая транспортная магистраль, сможет ли она справиться с нагрузкой, как разгрузится центр, на какое количество транспортных средств рассчитана транспортная сеть? Эти вопросы требуют тщательного анализа, чтобы избежать ситуации, когда граждане будут вынуждены пересесть из автомобилей на самокаты», – отметил он.

Политик добавил, что организация перехватывающих парковок привлекательна для инвесторов, а новостройки Севастополя должны предусматривать двор без машин, что потребует парковок по периметру.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пояснил, что решение транспортного вопроса лежит не в расширении дорожной сети – в исторической части это невозможно, – а в преимуществе общественного транспорта над личным.

«Ни один город мира не решил вопрос бесконтрольного роста личного автотранспорта и строительства под возрастающие желания и благосостояние дорожной сети. Все пришли к варианту, что должен быть эффективный, хорошо работающий, комфортабельный общественный транспорт. И владение машиной в большом городе – это роскошь, которая требует соответствующей платы за парковку и ограничения использования в определённых местах. Мы к этому придём. Для всех, кто желает ездить на личном транспорте, парковки не построить. Но с точки зрения туристического потенциала транспортная логистика должна быть тщательно продумана», – подчеркнул он.

Губернатор отметил, что строительство туннеля по дну Севастопольской бухты разгрузит исторический центр города, хотя архитектурно предпочтительнее мост. Но по затратам на строительство – тоннель эффективнее.