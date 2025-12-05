«Уже год Украина воюет по правилам России, делая то, чего хотят русские» – стенания Рёпке

Максим Столяров.  
05.12.2025 15:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 566
 
Россия научилась играть на страсти Зеленского к «медиа-перемогам», что обеспечило прорыв ВС РФ на Запорожском направлении.

Об этом на канале «War & Politics 24» заявил обозреватель немецкой газеты Bild, ярый заукраинец-русофоб Юлиан Рёпке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Думаю, что Россия не концентрирует там свои силы. Она концентрирует их в районе Покровска, как и Украина, что означает, что на юге почти нет войск. Я разговаривал с несколькими украинскими солдатами, и они просто сказали, что там стоят слабые бригады теробороны.

Но раньше мы видели, что Украина концентрировала свои силы там, где Россия этого не ожидала, где это было неожиданно, где они могли ослабить их. Уже год Украина играет по правилам России. Они направляют войска именно туда, куда хотят русские, именно туда, куда русские давят сильнее всего», – сокрушался Рёпке.

Он напомнил изречение, что «маленькая советская армия не может победить большую советскую армию».

«Украина так слаба на юге, но концентрирует свои силы на удержании территорий, которые находятся в центре внимания СМИ и всего мира. Никто, кроме украинцев и некоторых экспертов не знает о Гуляйполе.

Поэтому Зеленский хотел, чтобы Покровск оставался под нашим контролем как можно дольше, как и Бахмут. И, к сожалению, у него сейчас есть Генштаб, который выполняет именно эти приказы и делает именно то, что хочет Зеленский. И я боюсь, что это в интересах России», – тревожился пропагандист.

Метки: , , , ,

