Президент США Дональд Трамп снял ядерную угрозу со стороны России. Дальнейшая цель Штатов – истощить Россию в конфликте с Украиной и довести до ее политической дестабилизации.

Об этом в эфире видеоблога «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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