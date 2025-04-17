Трамп уже справился с главной задачей и добивается поражения России – депутат Госдумы

Анатолий Лапин.  
17.04.2025 12:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Президент США Дональд Трамп снял ядерную угрозу со стороны России. Дальнейшая цель Штатов – истощить Россию в конфликте с Украиной и довести до ее политической дестабилизации.

Об этом в эфире видеоблога «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп снял ядерную угрозу со стороны России. Дальнейшая цель Штатов –...

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«Задача Трампа, ради которой он избран президентом, только одна – снять или отвести угрозу от территории Соединенных Штатов Америки российским стратегическим ядерным оружием, вот его главное назначение.

При этом никто не отменял позицию, что надо строить американскую империю, что надо побеждать в конкурентной борьбе Российскую Федерацию, что надо для этого уничтожить Российскую Федерацию, чтобы полностью снять угрозу ядерного нацеливания или, ну, грубо говоря, как они говорят, ядерной войны, потому что Россия – единственная страна в мире, которая может уничтожить Америку, больше никто. И это – главная проблема, потому что проблема безопасности всегда является самой главной для любого народа, любого государства…

И Трамп блестяще с этой задачей справился. Но никто не отменял задачу, хоть и менее важную – задачу ликвидации России. А это продолжение военных действий на Украине до полного истощения Российской Федерации. Ну, понятно, не до победы, не до штурма Москвы, но до истощения, которое там рано или поздно произойдет… Трамп добился своего. Угрозы нет. Если в прошлом году уже мы почти подошли после смены ядерной доктрины к угрозе непосредственно нацеливания, поэтапной или какой-то, то сейчас об этом и речи нет. Америка – это великий друг, Трамп – миротворец, а раз друг, можно ли друзьям угрожать», – заявил Федоров.

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