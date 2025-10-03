Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина и США начали переговоры о реализации масштабного соглашения о сотрудничестве в сфере производства боевых дронов. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что сейчас идут «интенсивные переговоры о деталях сделки, которая может кардинально изменить сотрудничество в сфере безопасности между двумя странами»

В публикации говорится, что Украина готова поделиться с американцами своими беспилотными технологиями в обмен на финансовую компенсацию или иную поддержку. Для этих целей в США прибыла делегация во главе с замминистра обороны Украины Сергеем Боевым, и сейчас в Вашингтоне проходят переговоры с Госдепом и Пентагоном.

«Потенциальное соглашение, поддержанное президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, может стать ключевым шагом в оборонном сотрудничестве Украины и США», – пишет газета.

По данным издания, переговоры могут продлиться несколько месяцев, а сумма сделки оценивается в миллиарды долларов. Рассматриваются различные механизмы передачи технологий, включая предоставление прототипов американским компаниям, создание дочерних предприятий в США и прямые закупки украинских беспилотников американскими военными.

«В то время как американские компании являются лидерами в производстве современных беспилотников, украинские технологии выделяются своей способностью массово производить недорогие и эффективные беспилотники, уже доказавшие свою эффективность на поле боя», – продолжает WSJ.

Впрочем, альтруизмом со стороны Трампа здесь и не пахнет, что следует из недавнего заявления украинского диктатора Зеленского, по словам которого, соглашение о поставке беспилотников станет частью более широкого пакета, включающего закупку американского оружия на десятки миллиардов долларов. Правда, где Киев будет брать столь колоссальные суммы, он умолчал. Возможно, надеется на ЕС.

В публикации есть любопытный момент. По данным, газеты США с 2023 года оказывают негласную поддержку производству дронов на Украине. Указывается, что инициатором после провала контрнаступления ВСУ стал советник по национальной безопасности тогдашнего президента США Джо Байдена Джейк Салливан.

В итоге Киеву выделили 1,5 миллиарда долларов на программы по производству ракет, БПЛА и высокотехнологичных компонентов, которые Украина не производила.