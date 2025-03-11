«Путин – враг! Самое время создать европейский оборонный союз» – Урсула фон дер Ляйен

Европейская оборонная промышленность заметно отстает от российской, поэтому странам ЕС нужно существенно ускорять милитаризацию.

Об этом на заседании Европарламента заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужен резкий рост европейской обороны, и нам он нужен сейчас! Это нужно, прежде всего, из-за ситуации на Украине. Украине срочно нужны поставки вооружений и гарантии безопасности. Но этот момент настал не только для Украины, это касается всей Европы и безопасности нашего континента. Путин уже не раз доказывал, что он наш враг, ему нельзя доверять, его можно только сдерживать.

И мы знаем, что военный комплекс России производит больше, чем мы. Если посмотреть на военные расходы, то Кремль тратит больше, чем вся Европа вместе взятая. Производство в Европе всё ещё на низком уровне. И помимо традиционных угроз, спектр угроз с каждым днём становится шире!

Европе действительно нужно активизироваться. Мы хотим задействовать все финансовые рычаги, чтобы укрепить и ускорить наши оборонные производства. С помощью плана перевооружения Европы мы сможем мобилизовать до 800 млрд. евро», – заявила фон дер Ляйен.