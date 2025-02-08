Признание ЦРУшника: «Мы создавали биооружие против славян»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США создали более двух десятков биолабораторий на территории Украины для создания биологического оружия, направленного на славянские народы.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший главный региональный аналитик ЦРУ по делам Центральной Америки, экс-заместитель директора по вопросам транспортной безопасности, поддержки антитеррористических тренировок и специальных операций в Государственном департаменте по контртерроризму Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Я не занимался этим направлением лично. Но ЦРУ имеет на Украине порядка 20 лабораторий, все они на границе с Россией. И, исходя из моего 40-летнего опыта в разведке, такого количества никогда не было. Более 20 штук – это огромное количество, и всё это спонсировалось правительством из бюджета», – сказал Джонсон.