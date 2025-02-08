Признание ЦРУшника: «Мы создавали биооружие против славян»

Максим Столяров.  
08.02.2025 12:25
  (Мск) , Москва
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Биооружие, Дзен, Россия, США, Украина


США создали более двух десятков биолабораторий на территории Украины для создания биологического оружия, направленного на славянские народы.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший главный региональный аналитик ЦРУ по делам Центральной Америки, экс-заместитель директора по вопросам транспортной безопасности, поддержки антитеррористических тренировок и специальных операций в Государственном департаменте по контртерроризму Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США создали более двух десятков биолабораторий на территории Украины для создания биологического оружия, направленного...

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«Я не занимался этим направлением лично. Но ЦРУ имеет на Украине порядка 20 лабораторий, все они на границе с Россией. И, исходя из моего 40-летнего опыта в разведке, такого количества никогда не было. Более 20 штук – это огромное количество, и всё это спонсировалось правительством из бюджета», – сказал Джонсон.

«Фактически это проект таких себе сумасшедших учёных. Они пытались создать биологическое оружие, которое было бы направлено на конкретных людей, на конкретный генотип – на славян», – добавил он.

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