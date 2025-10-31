«Пора эвакуировать областной центр Запорожья» – украинский полковник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия подходит к стратегическим высотам, которые позволят взять под огневой контроль почти всё Запорожье вместе с областным центром.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-полковник ВВС Украины Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Русские будут пытаться выйти на Запорожье с юга, расширить сухопутный коридор. Это значит, проблема для Запорожья, проблема для Орехова. Сейчас уже назревает проблема для Гуляйполя, потому что они обходят с северо-востока, пытаются выйти на Покровское. И в конце концов, выйти на трассу с Донецка на Запорожье, вдоль трассы двигаться уже с востока на запад, на город Запорожье. Ситуация тяжелая», – сказал Свитан.