«Пора эвакуировать областной центр Запорожья» – украинский полковник

Вадим Москаленко.  
31.10.2025 17:41
  (Мск) , Киев
Российская армия подходит к стратегическим высотам, которые позволят взять под огневой контроль почти всё Запорожье вместе с областным центром.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-полковник ВВС Украины Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Русские будут пытаться выйти на Запорожье с юга, расширить сухопутный коридор. Это значит, проблема для Запорожья, проблема для Орехова. Сейчас уже назревает проблема для Гуляйполя, потому что они обходят с северо-востока, пытаются выйти на Покровское.

И в конце концов, выйти на трассу с Донецка на Запорожье, вдоль трассы двигаться уже с востока на запад, на город Запорожье. Ситуация тяжелая», – сказал Свитан.

«Серьезнейшая проблема, недостаток личного состава и средств поражения. То есть нужна достаточная плотность войск, плотность огня.

По Запорожскому фронту вопрос можно решить. Это надо делать сейчас, потому что если россияне выйдут на высоты перед Запорожьем, они начнут с армейской артой разбирать Запорожье на лоскуты, как это сделали с городами Донбасса.

И это проблема большая будет для Запорожья, потому что левобережье, как минимум, придется эвакуировать на правый берег, и там дальше уже смотреть – куда дальше», – добавил укро-полковник.

