Натовцы на Балтике ведут себя, как пираты

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Минный тральщик «Сакала», закупленный Эстонией у Великобритании, задержал судно в Балтийском море только за то, что у него пожарный шланг спутался с якорной цепью.

Об этом командир «Сакалы» Меелис Кантс рассказал иноагенту «Дойче велли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера мы заметили, что с якорной цепи одного грузового судна что-то свисает. Мы подошли ближе, связались с судном и проверили. Оказалось, что это был всего лишь пожарный шланг, запутавшийся в якорной цепи», – сказал Кантс.

«Сакала» один из трех эстонских кораблей, патрулирующих акваторию в рамках натовской миссии «Балтийский часовой». Они останавливают суда как в территориальных водах стран-членов НАТО, так и в международных водах. Судно считается подозрительным, если оно внезапно замедляет ход, резко меняет направление и отказывается общаться с патрульным кораблем.

Директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс признал, что «балтийские часовые» руководствуются информацией, «в которой не всегда можно быть уверенным». Поэтому патрульные действуют настолько эффективно, насколько это возможно для НАТО.

Он стверждает, что число инцидентов на Балтике снизилось, но не смог привести точную статистику, сколько актов саботажа было предотвращено.

«Россия превосходит нас в умении обходить любые системы контроля. Каждый раз, когда появляются новые меры, ограничивающие возможности России обходить санкции, Россия со временем находит способ их обойти. Так что это всегда игра в одни ворота», – признался Сартс.

Таможня Германии в прошлую пятницу арестовала танкер под панамским флагом «Ивентин», который следовал из российского порта Усть-Луга через Балтийское море в Египет и вез 99 тысяч тонн углеводородов. Судно потеряло управление у берегов Германии еще 10 января и было отбуксировано в порт Засниц на острове Рюген. Нефть немецкие госпираты конфисковали.