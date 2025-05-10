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Несколько десятков эмигрировавших из «незалежной» украинцев на 8 мая устроили провокацию у Мемориала павшим советским воинам в Берлине.

Видеозапись празднования опубликовали на канале «BERLIN-VISUAL», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пока адекватные жители Германии чтили память советских солдат, бандеровцы размахивали желто-голубыми флагами, выкрикивали неонацистские лозунги, пели украинский гимн, размахивали обвиняющими Россию плакатами.

Они зачитали несколько тысяч имён солдат Красной Армии украинской национальности, чтобы убедить не сведущих в таких деталях немцев, что победу в Великой Отечественной одержали украинцы.

Однако русских, как и просто адекватных людей, на площади оказалось намного больше. Нет, они не проучили провокаторов – за порядком следила немецкая полиция. Но начали скандировать «Россия», и заглушили бандеровцев.

В ответ неонацисты развернули ещё больше украинских флагов и начали петь гимн страны, из которой бежали. Полиции пришлось брать их в оцепление, чтобы не допустить драк.

В какой-то момент, не выдержали и присутствующие на площади немцы, начали освистывать украинских демонстрантов, называя их нацистами.

Отметим, что несмотря на большое количество эмигрантов и значительно возросшие диаспоры, для провокации удалось собрать всего пару десятков человек. В то время как прошедший в Берлине Бессмертный полк собрал тысячи неравнодушных.

И даже к мемориалу в Тиргартене, несмотря на дежурящих нацистов, много людей несли гвоздики с георгиевскими лентами, некоторые пришли даже с Красными флагами.