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Любые разговоры о выборах и отстранении от власти Владимира Зеленского преступны и недопустимы.

Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представители Петра Порошенко и сама Юлия Тимошенко вели разговоры с четырьмя высокопоставленными служащими США относительно следующих украинских выборов. Со стороны Порошенко это была Геращенко. Сейчас и Порошенко, и Тимошенко подтвердили, что – да, таки разговоры были, но они в этом не видят ничего плохого… Плохое есть! Во время войны должен быть только один центр принятия решений на поле боя и принятия внешнеполитических решений. Только одна сторона должна вести переговоры. Когда от Украины ведут переговоры все, кому ни лень, выходит бардак, это ослабление», – рассуждал Корчинский.