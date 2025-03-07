Нацист Корчинский требует влепить госизмену Тимошенко и Порошенко за контакты с трампистами
Любые разговоры о выборах и отстранении от власти Владимира Зеленского преступны и недопустимы.
Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Представители Петра Порошенко и сама Юлия Тимошенко вели разговоры с четырьмя высокопоставленными служащими США относительно следующих украинских выборов. Со стороны Порошенко это была Геращенко. Сейчас и Порошенко, и Тимошенко подтвердили, что – да, таки разговоры были, но они в этом не видят ничего плохого… Плохое есть!
Во время войны должен быть только один центр принятия решений на поле боя и принятия внешнеполитических решений. Только одна сторона должна вести переговоры. Когда от Украины ведут переговоры все, кому ни лень, выходит бардак, это ослабление», – рассуждал Корчинский.
«Переговоры ведутся не только за спинами украинского политического руководства, они ведутся против него во время войны. И здесь не нужно иллюзий – это переговоры с Путиным. Понятно, что вести переговоры с Путиным через Трампа легче, чем непосредственно, это себе можно как-то объяснить, заглушить голос собственных сомнений. Но Трамп уже является союзником Путина, он уже выполняет задания Путина.
Задания Путина – остановить военную помощь Украине, остановить предоставление разведывательной информации, принудить украинское политическое руководство прекратить оборону перед лицом агрессора. Это задание Путина – найти замену Зеленскому и всем остальным неудобным людям в украинской политике.
Контакт с американскими чиновниками и американскими спецслужбами недопустимый в таких случаях и целиком может расцениваться как государственная измена, если такой контакт не был санкционирован ГУР или СБУ», – возмущался нацист.
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