Нацист Корчинский требует влепить госизмену Тимошенко и Порошенко за контакты с трампистами

Вадим Москаленко.  
07.03.2025 19:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Любые разговоры о выборах и отстранении от власти Владимира Зеленского преступны и недопустимы.

Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Любые разговоры о выборах и отстранении от власти Владимира Зеленского преступны и недопустимы. Об...

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«Представители Петра Порошенко и сама Юлия Тимошенко вели разговоры с четырьмя высокопоставленными служащими США относительно следующих украинских выборов. Со стороны Порошенко это была Геращенко. Сейчас и Порошенко, и Тимошенко подтвердили, что – да, таки разговоры были, но они в этом не видят ничего плохого… Плохое есть!

Во время войны должен быть только один центр принятия решений на поле боя и принятия внешнеполитических решений. Только одна сторона должна вести переговоры. Когда от Украины ведут переговоры все, кому ни лень, выходит бардак, это ослабление», – рассуждал Корчинский.

«Переговоры ведутся не только за спинами украинского политического руководства, они ведутся против него во время войны. И здесь не нужно иллюзий – это переговоры с Путиным. Понятно, что вести переговоры с Путиным через Трампа легче, чем непосредственно, это себе можно как-то объяснить, заглушить голос собственных сомнений. Но Трамп уже является союзником Путина, он уже выполняет задания Путина.

Задания Путина – остановить военную помощь Украине, остановить предоставление разведывательной информации, принудить украинское политическое руководство прекратить оборону перед лицом агрессора. Это задание Путина – найти замену Зеленскому и всем остальным неудобным людям в украинской политике.

Контакт с американскими чиновниками и американскими спецслужбами недопустимый в таких случаях и целиком может расцениваться как государственная измена, если такой контакт не был санкционирован ГУР или СБУ», – возмущался нацист.

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