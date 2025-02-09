Мы должны сдать Трампу все богатства. Иного выхода нет, – Климкин оправдывает продажу Украины

Утверждение, будто РФ уже контролирует большую часть полезных ископаемых Украины – не соответствует действительности. Киев может предложить США еще большое число ценных месторождений в надежде, что получит такой же «зонтик безопасности», как Тайвань, где подобная схема «работает уже 60 лет».

Об этом в интервью Liga.net разглагольствовал экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Нет-нет, большинство не находится на оккупированной территории. И мы говорим не только про редкоземельные металлы. Если вы откроете Википедию, вы можете увидеть там список. И много наших крутых ресурсов – литий, титан, марганец, – они точно не редкоземельные металлы. Тот же самый бериллий. Хотя редкоземельные металлы у нас тоже есть. Хотя и довольно в ограниченном количестве», – сказал Климкин, уточнив, что Киев пока что потерял лишь значительную часть месторождений лития.

Он считает, что в случае заморозки по линии фронта можно было бы пригласить компании США на разработку месторождений нефти и газа, которые «находятся в районе, который в значительной мере близок к сегодняшней линии столкновения».

«Это была бы неплохая история сдерживания», – мечтает Климкин.

По его словам, главное получить взамен от Запада гарантии защиты от России в случае передачи месторождений.

«Сегодня стоит вопрос про наше существование как страны и нации…. Хорошая это история? Однозначно, классная. Можем мы ее развивать? Однозначно можем – к этому идет. А Россия этого не хочет. Потому что она считает нас и наши ресурсы чем-то своим российским. А тут будут американцы и европейцы что-то добывать. Поэтому они будут скулить. Но Трамп эту историю очень хорошо понимает», – сказал Климкин.

Ведущий забеспокоился: так рухнет западный миф о «борьбе за право Украине выбирать свое будущее» – станет ясно, что это противостояние за ресурсы.