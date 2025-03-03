Майданам конец: население Украины обезволено и примет любой исход – Онуфриенко
Население Украины не способно на протест и инертно наблюдает за происходящими событиями, хотя в 2022 году воодушевленно требовало «резать русню».
Такое мнение в эфире телеканала НТС высказал политолог Михаил Онуфриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Отношение изменилось кардинально. Если в 2022 году это было: «Ура! Мы всех победим, выдавим русских на границы 1991 года, заграница нам поможет, 50 стран во главе с США и всей Европой – это монстр, который даст нам победить, а санкции добьют Россию окончательно, и мы ее поделим тоже», то сейчас, отслеживая, что пишут и на страницах Facebook, и показывается в СМИ по ту сторону мушки, там речь идёт о том, что Запад их предал, Трамп лёг под Путина, мы остаёмся одни.
И, безусловно, наше наступление оказывает влияние, и те котлы, из которых командование не спешит выводить личный состав, оставляя на убой, лишь бы сдержать наше продвижение», – указал он.
По словам эксперта, всё это оказывает влияние на психологическое состояние и общую обстановку. На бунты такое население не способно: активисты убиты, либо сидят в тюрьмах, либо покинули территорию. Единичные действия вызваны отнюдь не любовью к России, а ненавистью к действующему режиму и тэцэкашникам.
«Если мы говорим об обществе, которое находится на подконтрольной хунте территории, то это в основной массе люди, готовые согласиться на всё, что угодно. Как в анекдоте: «приходите на площадь, будем вас вешать. Вопросы есть? Есть, верёвку с собой приносить или выдадут?».
Те, кто на что-то способен, покинули эту территорию. Оставшаяся половина страны, а реально по официальным данным половина сбежала, – это люди, которые готовы уже на все. Как у Булгакова, который описывал события в Киеве, что там власть менялась каждый день. Но люди привыкли к этому, они выходили из дома, смотрели, какие флаги сегодня висят на улицах, под кого надо ложиться, и шли в булочную, обходя трупы», – заключил Онуфриенко.
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