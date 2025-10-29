Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евроглобалисты и киевские власти спелись в едином интересе продолжать войну до последнего украинца, совершенно не заботясь мнением до смерти уставшего населения и военных.

Об этом на канале «Politeka» заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, избравшаяся от партии «Слуга народа», но впоследствии исключенная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Помните, Зеленский ездил с «планами перемоги», думаю, это очередная история, где Европа будет показывать своё видение прекращения огня, которое по факту невозможно к реализации», – сказала Скороход.

Ведущий напомнил, что польский премьер Дональд Туск недавно сделал скандальное заявление о готовности Зеленского воевать ещё 2-3 года.

«А мы говорим о реальной ситуации на поле боя, ситуации с людьми, о нарушения прав человека, о бусификациях… Проблемы накапливаются как снежный ком, и в какой-то момент оно может привести к взрыву внутри общества», – прокомментировала депутат.

Она раскритиковала и своих коллег, которые заявляют о готовности воевать в таком же темпе до 27-го года.