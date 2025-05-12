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Несмотря на давление, запреты и манипуляции, 9 Мая 2025 года в Молдове вновь стало днём национального единения и памяти. Власть, мечтавшая стереть День Победы из общественного сознания и заменить его «днём Европы», вновь проиграла с треском.

Народ, несмотря на холод и проливной дождь, вышел на улицы, чтобы отдать дань уважения подвигу своих героических предков. Свыше 50 тысяч человек прошли в Кишинёве с портретами фронтовиков — это живая историческая совесть, которую не отменить ни распоряжением министра, ни декретом Конституционного суда.

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Попытки властей навязать альтернативную повестку выглядели особенно жалко на фоне массовости и искренности Марша Победы. Приезд еврокомиссара Марты Кос, установка «еврогородка» на главной площади столицы, которую до 90-х называли площадью Победы, — всё это казалось наспех слепленным и глубоко неуместным. История пространства и памяти оказалась сильнее политической конъюнктуры.

Арка в центре города, некогда Арка Победы, до сих пор хранит раны от вандализма 1990 года, когда националистическая толпа сбила с неё мраморные доски с приказом об освобождении Кишинёва. Власть не решилась вернуть памятному месту его историческое имя, зато решилась на новое унижение.

Так, несмотря на многочисленные обращения, участникам Марша Победы отказали в праве собраться у Арки — именно там, где было бы логично начать шествие. Аргумент был формальным: «еврогородок» и сцена для концерта. На деле же — страх. Страх власти перед историей, перед памятью, перед тем, что эта память сплачивает людей сильнее любых лозунгов.

Вместо реального праздника — скучный концерт для чиновников и «европейских партнёров», собравший жалкие сотни скучающих зрителей.

В то время как в Тирасполе на Бессмертный полк вышло 85 тысяч человек, а в Кишинёве автопробег «Победа — одна на всех», организованный движением «За свободную Родину» под руководством Игоря Тулянцева, собрал более 600 машин – рекордное число участников.

Особый цинизм власти проявился в попытке навязать детям «новую правду» о прошлом. Министр образования Дан Перчун, известный своей близостью к соросовским структурам, обязал всех школьников с 5 класса смотреть фильм «Сибирь на костях» о сталинских депортациях. Фильм показали именно накануне Дня Победы — это была не просто подмена смыслов, а целенаправленная провокация. Родители не стерпели — подали в суд. Такого уровня открытого гражданского противодействия система давно не знала. Люди устали, и страх уходит.

И всё же в этом году произошло нечто принципиально новое. Представители патриотических сил — как системных, так и внесистемных — впервые за долгое время вышли одной колонной.

Экс-президент Игорь Додон, вице-спикер парламента Влад Батрынча, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев, депутаты парламента Василий Боля, Регина Апостолова и Вадим Фотеску, представляющие запрещённый блок «Победа» шли вместе, под одними лозунгами, под одним знаменем. И — да — с копиями Знамени Победы, того самого, водружённого над рейхстагом.

Георгиевская лента официально под запретом, но Конституционный суд разрешил носить её в память об участниках войны. И люди надели — несмотря на риски, несмотря на «геморрой» с судами. Даже экс-президент Додон пришёл с лентой, и полиция в этот раз не трогала никого. Боятся? Возможно. Ведь до выборов осталось менее пяти месяцев.

Аналогичные акции прошли по всей стране — от Бельц до Комрата, от Оргеева до Фалешт. Ещё одна группа гражданских активистов во главе с Артёмом Гурьевым провела автопробег «Два берега — одна Победа» по территории Молдовы и Приднестровья. Участники снова показали: память не разделить по Днестру, как не разделить на две части историю одного народа.

Итог очевиден: 9 Мая власть проиграла – на глазах у всех, имиджево, морально, политически. День Победы вновь стал днём национального сопротивления, днем, когда народ в едином порыве сказал: «Хватит!».

Молдавское общество, вопреки усилиям власти и западных консультантов, продолжает хранить свою историческую идентичность. И каждый следующий День Победы будет лишь укреплять этот внутренний стержень.